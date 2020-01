Les nouveaux studios ludiques Tale Dev de Super Lucky réduisent “de manière significative” le personnel à plein temps

L’année dernière a été une période passionnante et chargée pour Playful Studios, avec la sortie de Nouveau conte de Super Lucky sur la Nintendo Switch. Malheureusement, nous sommes tristes de signaler que l’entreprise a dû licencier une partie de son personnel à temps plein, avec effet immédiat.

Dans un message ouvert sur le site Web du Playful, les fondateurs Paul Bettner et Katy Drake Bettner ont déclaré que c’était une décision “incroyablement difficile” à prendre et ont expliqué comment ils étaient “vraiment navrés” de se séparer de leurs amis et collègues.

Ce sont des gens qui ont investi leur cœur dans chaque jeu créé par Playful, qui nous ont soutenus et nous ont soutenus à chaque étape du processus, et ont vraiment fait de ce studio ce qu’il est aujourd’hui.

Le studio travaillera en étroite collaboration avec chaque personne concernée et réfléchira aux incroyables opportunités qui lui ont été données au fil des ans pour collaborer avec certains des développeurs les plus talentueux et créer une propriété intellectuelle unique et appréciée.

Nous avons créé et expédié plusieurs titres sur une gamme de plates-formes à des millions de joueurs dans le monde, et nous sommes extrêmement fiers du travail accompli par nos équipes en cours de route. Pendant ce temps, nous avons pris des risques importants pour développer notre studio, nous avons osé rêver grand et nous avons travaillé dur pour saisir ces opportunités incroyables avec nos amis.

Les fondateurs disent que Playful fera évoluer son approche du développement et de la production et pivotera davantage vers un modèle de production rationalisé:

Les changements continus sur le marché mondial du jeu vidéo nécessitent que Playful fasse évoluer son approche du développement et de la production de nos projets actuels et futurs. Le studio pivotera vers un modèle de production plus rationalisé basé sur le développement de jeux distribués et des équipes dynamiques basées sur des projets.

Au nom de la communauté ici sur Nintendo Life, nos pensées vont à toutes les personnes personnellement concernées par cette nouvelle.

