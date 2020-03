Les nouveaux Super Smash Bros. Ultimate Fighters pourraient être retardés en raison de COVID-19

Super Smash Bros.Ultimate s’est étendu avec de nouveaux DLC depuis sa sortie, et nous avons encore six combattants de plus à attendre. Nous ne savons pas qui sera ajouté, mais selon le directeur du jeu Masahiro Sakurai, il est possible que les révélations et les versions soient retardées en raison de la propagation de COVID-19 (coronavirus).

Dans la dernière chronique de Sakurai dans le magazine japonais Famitsu (traduit par Siliconera), Sakurai a parlé de l’impact de la pandémie sur le développement de nouveaux combattants pour Super Smash Bros.Ultimate. “Mes plans pour présenter de nouvelles propositions de chasseurs à des éditeurs ont été retardés indéfiniment car je n’ai pas pu rencontrer les personnes impliquées”, a-t-il déclaré.

Sakurai a également noté que l’ensemble du bâtiment serait verrouillé si quelqu’un était infecté, “et le développement du jeu sera complètement arrêté.”

“Même si nous sommes en mesure d’annoncer un nouveau combattant, il est possible que nous ne puissions pas travailler sur le développement comme prévu”, a-t-il déclaré. À l’heure actuelle, les six personnages devraient être sortis d’ici décembre 2021, mais cela pourrait changer en fonction de la situation.

Il est probable que nous verrons plus de jeux affectés au fil du temps – par exemple, Final Fantasy VII Remake pourrait être difficile à obtenir si vous voulez une copie du disque au lancement.

Super Smash Bros.Ultimate devrait également être un élément majeur d’Evo 2020, qui n’a pas encore été annulé.

