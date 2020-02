Les nouvelles consoles seront rétrocompatibles, déclare Ubisoft

Nous savons que le PlayStation 5 et la nouvelle Xbox ils seront rétrocompatibles dans une certaine mesure, mais la gamme complète de cette fonction reste inconnue. L’espoir est que tous les logiciels de PlayStation 4 et Xbox One peut être reproduit dans le PS5 et sur la nouvelle Xboxmais ni Sony ou Microsoft Ils n’en ont rien confirmé. Cependant, une nouvelle déclaration de Ubisoft Cela semble indiquer que les deux sociétés préparent quelque chose de grand à ce sujet.

Lors d’un rapport financier, le Président d’Ubisoft, Yves Guillemot, a répondu à une question sur la prochaine génération de consoles et la compatibilité descendante:

«Ces consoles pourront exécuter presque tout le catalogue des consoles précédentes. Ce sera quelque chose de nouveau dans l’industrie. Cela aidera les anciennes générations à rester pertinentes sur le marché pendant encore de nombreuses années. »

Étant donné la gravité de ce problème concernant les caractéristiques de la nouvelle génération de consoles et la récente déclaration de Guillemot, nous pouvons presque supposer que nous pouvons profiter de nos jeux actuels sur le nouveau matériel à la fin de l’année, c’est-à-dire s’ils ne sont pas retardés grâce au coronavirus.

Via: Serveur multimédia Edge

