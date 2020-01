Les nouvelles du parc à thème Super Nintendo World tombent tard ce soir

Nintendo est l’un des plus grands noms du jeu depuis des décennies, mais ce n’est pas tout ce qu’ils font. Ces dernières années, ils ont travaillé sur des plans d’expansion dans d’autres lieux de divertissement. L’un de ces nouveaux projets est un film Super Mario animé, et un autre est une série d’attractions de parcs à thème basées sur Nintendo. Cela fait un moment que nous n’avons pas reçu de mise à jour sur cette dernière, Super Nintendo World, mais cela change très bientôt!

Les nouvelles du parc à thème Super Nintendo World arrivent!

Nintendo vient d’annoncer via Twitter qu’une mise à jour de Super Nintendo World arrive ce soir. La nouvelle tombera à 19 h Pacifique / 22 h. Eastern, ou 3 heures du matin demain au Royaume-Uni. Nintendo n’a pas fourni d’informations plus spécifiques, mais nous n’avons pas besoin d’attendre maintenant. La révélation initiale a pris la forme d’une vidéo mettant en vedette Shigeru Miyamoto et montrant des illustrations conceptuelles de certains de leurs plans de parc à thème. La légende de Nintendo a été fortement impliquée dans le processus de création.

Depuis lors, Nintendo a confirmé qu’il y aura des manèges sur le thème de Mario Kart et Yoshi. Nous avons également bientôt Goombas sur le chantier, et il est sûr d’être peuplé d’autres favoris Nintendo à temps. Super Nintendo World vise à ouvrir cette année, avant les Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo. Nous pourrions en savoir plus sur cette grande ouverture lorsque les nouvelles tomberont ce soir. Quoi qu’ils révèlent, nous serons ici pour le couvrir en direct!

