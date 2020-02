Les nouvelles figurines Minecraft de Mattel dévoilées à la foire du jouet 2020

Toy Fair 2020

La foire du jouet de cette année, qui se déroule à New York, offre un aperçu de nombreux nouveaux produits, des jeux de société aux ensembles de construction en passant par les objets de collection. Et cette année, Mattel propose une tonne de nouvelles figurines Minecraft à ajouter à votre collection.

La société de jouets propose de nombreux sets – qui produisent également une série Netflix He-Man avec un casting de tueur. Chacun de ces ensembles Minecraft présente des personnages différents des nombreux jeux, qui incluent des visages très familiers pour les fans de la série.

“Mattel et Minecraft continuent de trouver des moyens de donner vie à de grandes expériences pour les fans sur et hors écran”, a déclaré PJ Lewis, vice-président et responsable mondial des figurines chez Mattel. “Avec Minecraft Earth Boost Minis, c’est un nouveau chapitre de ce qui est déjà une gamme incroyable de jouets qui, au fil des ans, a ravi des millions de fans de Minecraft de tous âges. Nous continuerons de repousser les limites en 2020 et au-delà.”

Ci-dessous, vous pouvez trouver tous les jouets Minecraft révélés par Mattel au Toy Fair 2020. En outre, il existe également des prix et des dates de sortie programmée, afin que vous puissiez planifier vos achats en conséquence.

