Les nouvelles missions en ligne de GTA visent à préparer une récession

Illustration: Rockstar Games

Grand Theft Auto Online a reçu il y a quelques jours une nouvelle mise à jour qui a ajouté six nouvelles missions. Ces missions concernent tout à fait un ancien personnage de GTA Online, Gerald, et ses tentatives pour se préparer à une prochaine récession. Cinq d’entre eux sont bons et l’un d’eux est la pire mission que j’ai jouée dans GTA depuis un certain temps.

Gerald est un personnage classique de GTA Online et un pourvoyeur d’emplois. Il était là quand les missions avaient des cinématiques d’ouverture et de fermeture, lorsque les missions de contact de broyage étaient toujours un excellent moyen de gagner de l’argent et de revenir lorsque GTA Online était uniquement sur Xbox 360 et PS3. Les vieux jours. Et maintenant, des années après sa dernière mission, il est de retour et souhaite que les joueurs l’aident à se préparer à une récession qui, selon lui, détruira l’écosystème criminel.

Non, il n’y a aucune mention directe de COVID-19 ou quelque chose comme ça, mais il est impossible de ne pas penser à la récession actuelle dans laquelle nous entrons en raison de la pandémie en jouant ces nouvelles missions. Gerald a une longueur d’avance sur la plupart d’entre nous et a mis en place un tas d’accords de drogue et de démissions rivales pour l’aider à remplir son compte bancaire avant que les choses ne tournent mal.

Capture d’écran: Kotaku) Rockstar Games

Encore une fois, il n’y a pas de blagues ou de références COVID-19 dans ces missions. Je suppose que ces missions étaient en cours d’élaboration il y a des mois. Donc non, vous ne volez pas de papier hygiénique ou de produits de nettoyage. Au lieu de cela, vous prenez et détruisez beaucoup de drogues.

G / O Media peut recevoir une commission

Les six missions sont intéressantes car elles se déroulent toutes pour la plupart dans des lieux peu utilisés dans GTA Online. Le monde numérique de GTA Online est immense et en pleine croissance. Avec ces missions, Rockstar semble recycler certaines zones moins utilisées pour créer de nouveaux contenus, que certains pourraient appeler paresseux, mais j’admire. C’est une façon intelligente de donner aux joueurs de nouveaux contenus en temps opportun et étant donné que Rockstar travaille à domicile ces jours-ci, je suis juste impressionné que nous ayons quelque chose du tout.

Si vous voulez jouer à ces nouvelles missions, ouvrez simplement GTA Online, allez dans le menu pause, recherchez les jobs créés par Rockstar et jouez tous les jobs qui commencent par “Last Play -…”.

Capture d’écran: Kotaku) Rockstar Games

Cinq de ces missions sont des choses amusantes et simples à faire avec des amis ou seul. Une mission vous fait envahir des opérations de drogue rivales, une autre vous et vos amis recherchent des poupées cachées remplies de cocaïne, et l’une vous fait sortir des gangs dans la ville pour attirer le patron. Aucune des missions n’a de minuteur et par conséquent, j’ai pu les jouer tous en solo. Eh bien, presque tous.

Une mission, «Produit final», est horrible et je déteste ça. La mission consiste à protéger un camion contre les vagues d’ennemis. Mais la zone manque de bonne couverture et les ennemis apparaîtront tout autour de vous et à différentes altitudes, souvent cachés derrière le camion que vous défendez. Ça craint et j’ai abandonné à mi-chemin parce que je préfère faire presque n’importe quoi d’autre. Peut-être qu’avec une équipe de joueurs qualifiés, ce serait beaucoup plus facile à gérer, mais je doute que ce soit plus agréable.

Cependant, les cinq autres missions sont un bon nouveau contenu à une époque où moi et les autres joueurs avons vraiment besoin de plus de choses à faire pendant que nous sommes assis à la maison, en regardant les nouvelles et en se demandant ce qui va se passer.

.