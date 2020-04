Les nouvelles versions japonaises pourraient également être retardées

Par Rodolfo León

08/04/2020 17:27

ZERO (Computer Entertainment Rating Agency) est l’agence en charge de la classification des jeux vidéo en Japon, et a annoncé aujourd’hui la fermeture temporaire de ses bureaux, ce qui pourrait sérieusement affecter le lancement de futurs titres dans la région.

Les bureaux sont fermés car le gouvernement a déclaré l’état d’urgence dans plusieurs préfectures, notamment Tokyooù ZERO Elle a son siège. Les citoyens des préfectures affectées doivent rester chez eux du 8 avril au 6 mai, forçant ZERO pour fermer ses portes pendant un mois. Par une déclaration, l’agence déclare ce qui suit:

“Tous les travaux seront totalement suspendus du 8 avril au 6 mai. Nous serons fermés pendant cette période, nous ne pourrons donc pas recevoir de matériel d’examen par la poste. La reprise des opérations après le 7 mai sera annoncée sur notre site Web à l’avenir. »

Comme le PEGI et ESRB dans Europe et Amérique du Nord respectivement, ZERO décide du classement des jeux Japon Afin qu’un titre puisse être publié sur les consoles du pays japonais, y compris le Nintendo Switch, doit d’abord être classé par ZERO. Étant donné que la société suspendra ses activités pendant un mois entier, le lancement de futurs projets pourrait être fortement affecté.

Source: Automaton Media

