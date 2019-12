Les offres festives de Nintendo pour les fêtes de fin d'année comptent plus de 700 jeux en vente

Surprise! Les Game Awards 2019 ont apporté une délicieuse petite vente au Nintendo Switch eShop, mais cette vente de vacances Nintendo "Offres festives" fait exploser les portes en comparaison. Plus de 700 jeux (745, semble-t-il) sont en vente, soit une augmentation de 80%. Il est difficile de dire combien de temps dureront ces ventes pour l'Amérique du Nord, mais pour l'Europe au moins, il semble que beaucoup de ces ventes dureront jusqu'au 2 janvier 2020. Pourtant, si j'étais vous, je frapperais pendant que le fer est chaud.

Cette vente de vacances Nintendo est vraiment autre chose, avec des offres formidables sur tant de jeux auxquels les gens veulent vraiment jouer. Voici donc un échantillon des super offres à avoir:

Assassin's Creed: The Rebel Collection (Black Flag and Rogue) – 31,99 $ (normalement 39,99 $) Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout – 53,99 $ (normalement 59,99 $) Blasphème – 19,99 $ (normalement 24,99 $) Chrome flamboyant – 8,49 $ (normalement 16,99 $) Enfant de Light Ultimate Edition – 7,99 $ (normalement 19,99 $) Collection de Mana – 19,99 $ (normalement 39,99 $) Darksiders II Deathinitive Edition – 20,09 $ (normalement 29,99 $) Digimon Story Cyber ​​Sleuth: édition complète – 34,99 $ (normalement 49,99 $) The Escapists 2 – 6,79 $ (normalement 19,99 $) Final Fantasy VII – 9,59 $ (normalement 15,99 $) Final Fantasy VIII Remasterisé – 13,39 $ (normalement 19,99 $) Final Fantasy IX – 12,59 $ (normalement 20,99 $) Final Fantasy X / X-2 HD Remaster – 24,99 $ (normalement 49,99 $) Final Fantasy XV Pocket Edition HD – 14,99 $ (normalement 29,99 $) Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition – 19,99 $ (normalement 79,99 $) Ni no Kuni: Wrath of the White Witch – 34,99 $ (normalement 49,99 $) Overcooked 2 – 14,99 $ (normalement 24,99 $) Rayman Legends – 11,99 $ (normalement 39,99 $) Rocket League – 9,99 $ (normalement 19,99 $) Shadows of Adam – 10,49 $ (normalement 14,99 $) Strikey Sisters – 4,99 $ (normalement 9,99 $) VA-11 Hall-A – 9,99 $ (normalement 14,99 $) World of Final Fantasy Maxima – 19,99 $ (normalement 39,99 $) Yooka-Laylee – 13,59 $ (normalement 39,99 $) Yooka-Laylee et le repaire impossible – 22,49 $ (normalement 29,99 $) Yoku's Island Express – 6,79 $ (normalement 19,99 $)

Bien sûr, la vente des fêtes des offres festives de Nintendo manque quelques éléments, à savoir presque tout ce qui concerne Mario, mais concentrez-vous uniquement sur ce qui ne manque pas. Et encore une fois, ce n'est qu'un petit échantillon! Tout ce qui figurait sur votre liste de souhaits eShop au cours de la dernière année – il est maintenant temps de voir à quel prix ça va! Allez-y et marquez des offres avec la vente des fêtes Nintendo. N'est-ce pas cela, Noël? (Question rhétorique. Ne répondez pas à cela.)

(La source)