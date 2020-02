Les oiseaux de proie de DC prennent enfin leur envol après Long Comics Road

Les oiseaux de proie et une Harley Quinn de plus en plus émancipée, Image: Warner Bros

DC Entertainment est sur le point de réaliser quelque chose que Marvel Studios n’a pas fait. Lorsque Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) ouvrira le 7 février, ce sera le premier film de bande dessinée mettant en vedette une super-équipe entièrement féminine. Et en supposant que la CW reprend les retombées d’Arrow et Green Arrow et la série des Canaries inspirées des oiseaux de proie, DC aura la même chose à la télévision l’automne prochain. Mais qu’est-ce qui rend les oiseaux de proie si spéciaux? Et pourquoi 2020 est-elle devenue leur année?

En fait, il y a beaucoup de raisons: certaines bonnes, certaines compliquées, certaines mercenaires. Commençons par la raison la plus importante, cependant: les oiseaux de proie sont plutôt bien.

Dans les bandes dessinées, la trinité centrale de l’équipe est composée de Batgirl, Black Canary et de la chasseresse, bien qu’il soit intéressant de noter que lorsque les Birds of Prey se sont formés pour la plupart de leur existence, Batgirl n’était pas réellement Batgirl à l’époque. Barbara Gordon avait été paralysée par le Joker dans la tristement célèbre Killing Joke de 1988, a raccroché son capot Batgirl et est devenue le génie informatique / brillant stratège Oracle pendant des années avant de faire équipe avec Black Canary pour une bande dessinée à un coup sous-titrée Birds of Prey. Une bande dessinée mensuelle officielle Birds of Prey a fait ses débuts en 1999 et a joué les deux rôles jusqu’à ce que l’écrivaine acclamée Gail Simone soit montée à bord et ait ajouté la chasseresse à l’équipe. La bande dessinée a duré 127 numéros très impressionnants, se terminant en 2009. Après une autre série interrompue par Flashpoint de DC, Batgirl et les oiseaux de proie – cette fois avec Barbara comme Batgirl éponyme – faisait partie du redémarrage de New 52 de DC.

Je vous lance ces chiffres uniquement pour prouver que cette équipe existe depuis longtemps et se porte plutôt bien, malgré le fait que les oiseaux de proie ne sont pas aussi célèbres ou aussi flashy que certains autres super-équipes. Ils ne sauvent pas les univers, ne voyagent pas dans le temps ou autre, et ils n’ont jamais vraiment eu de gros frappeurs comme Wonder Woman ou le Flash à bord. Ce qu’ils ont, ce sont deux des personnages les plus tranquillement mais vraiment adorés de l’univers DC, et un autre favori des fans qui a été élevé en étant en leur présence.

Cette dernière est la Chasseresse, de son vrai nom Helena Bertinelli, qui devient une justicière pour anéantir la foule après avoir tué ses parents (qui faisaient également partie de la foule). En tant qu’anti-héros dans les années 90 anti-héros, la Chasseresse était très populaire parmi les fans de bandes dessinées, en particulier en tant qu’acteur majeur de la distribution de soutien de Batman pour de grandes portions de la décennie. Beaucoup de fans à l’époque appréciaient comment elle franchirait les limites que Batman ne ferait pas et comment elle ne se souciait pas particulièrement de ce que Batman ressentait à ce sujet. (En toute divulgation, le fait que Huntress portait ce qui ne peut être décrit que comme une tenue de super-héros très féminine des années 90 n’a probablement rien fait de mal.)

Oracle, Black Canary et Huntress, ainsi que quelques membres rotatifs Birds of Prey.Image: DC Comics

Oracle, d’autre part, était – et est toujours – bien-aimé. Même si Barbara Gordon n’était pas Batgirl depuis plus d’une décennie lorsque les bandes dessinées en cours de Birds of Prey ont commencé, elle avait encore beaucoup, beaucoup de fans qui savaient, à juste titre, que Babs elle-même était le héros, pas une tenue de chauve-souris. Alors qu’elle aidait la famille Bat en tant qu’Oracle depuis des années, il était extrêmement satisfaisant de voir le personnage diriger sa propre équipe, et ses affrontements avec la chasseresse sur les méthodes de cette dernière ont donné au groupe cette tension dramatique dont chaque grande pièce d’ensemble avait besoin.

Mais de qui je veux vraiment vous parler, c’est Dinah Lance, le Black Canary. Elle a fait sa première apparition en 1947, ce qui signifie qu’elle existe depuis plus de 99,8% des héros Marvel. Pour cette raison, sa continuité a eu assez de temps pour se transformer en M.C. Dessin Escher; DC Comics a essayé d’expliquer sa longévité en la divisant en Dinah Drake Lance (mère) et Dinah Laurel Lance (fille), ce qui a nécessité une animation suspendue, un transfert d’esprit et probablement quelques conversations maladroites avec la flèche verte des Black Canaries.

Rien de tout cela n’a d’importance, car quelle que soit l’incarnation ou l’origine ou l’univers dans lequel elle a fait partie, Black Canary est devenu une partie calme mais majeure de l’univers DC. Elle est membre – parfois membre fondateur, selon la continuité – de la Justice League, y compris les variétés «of America», «International» et «Original Recipe». Elle a été une co-star non facturée dans d’innombrables bandes dessinées Green Arrow, où elle a sauvé son cul vert au moins autant que l’inverse. Et puis il y a son long travail dans Birds of Prey, qui porte essentiellement son nom, car parmi les trois membres principaux de l’équipe, elle est la seule à avoir un surnom de super-héros sur le thème de l’aviation. Pas mal!

Black Canary est emblématique des Birds of Prey en ce qu’elle n’est pas tape-à-l’œil – elle ne reçoit généralement pas les projecteurs lorsqu’une crise survient, mais elle est un élément fondamental de la Justice League en particulier et de l’univers DC en général. Considérez-la comme la version de Black Widow de DC Comics dans les films Marvel: là-bas depuis le début, botter le cul, toujours jouer un rôle majeur, mais sans jamais obtenir toute l’attention qu’elle mérite.

Je ne veux pas laisser entendre que Black Canary est complètement ignoré parce qu’elle est tout simplement trop importante pour cela. Elle a joué dans les deux dessins animés de la Justice League des années 2000 et dans Young Justice, et a participé à de nombreuses autres invitations. Et même si elle n’a pas beaucoup de chance de briller en solo, Black Canary est une partie si fondamentale de Arrowverse que trois actrices différentes ont joué quatre personnages différents qui ont tous pris le surnom sur Arrow, le spectacle de super-héros qui a commencé cet âge d’or de la bande dessinée TV.

L’un d’eux a été dirigé par les knuckleknobs de Legends of Tomorrow (qui serait Sarah Lance de l’acteur Caity Lotz), tandis que les deux autres — Laurel Lance (Katie Cassidy, jouant deux Lauriers différents au cours des dernières années) et Dinah Drake (Juliana Harkavy) —ont voyagé vers le futur pour passer du temps avec la fille adulte d’Oliver Queen Mia (Katharine McNamara) alors qu’elle devient la flèche verte dans le potentiel spin-off Green Arrow et les Canaries. (Je suis tout à fait convaincu que s’il n’y avait pas de film sorti cette semaine intitulé Birds of Prey, c’est ainsi que la série serait nommée.)

Il est donc grand temps que Black Canary soit reconnu sur grand écran, et la même chose est vraie pour les oiseaux de proie en général. Franchement, ils sont assez bons, assez populaires et assez grands pour mériter cette chance de briller… mais ils le méritent depuis longtemps.

D’accord, pour être tout à fait juste, ils ont eu une chance en 2002.

La bande dessinée Birds of Prey était si bonne que la WB a commandé une série télévisée mettant en vedette Oracle (Dina Meyer), la chasseresse (Ashley Scott, qui a récemment joué dans Crisis) et Black Canary (Rachel Skarsten, actuellement dans la Batwoman de la CW). comme Alice), cette dernière dont l’inexplicable pouvait voir l’avenir au lieu d’avoir ses pouvoirs supra-sonores désormais «de canari». Harley Quinn était même l’un des antagonistes de l’émission! Hélas, 2002 a été un monde beaucoup plus difficile pour les émissions de télévision de super-héros, et je pense que même ses fans les plus ardents admettront que l’émission a eu quelques problèmes. Le classement a atteint son apogée après sa première, et il a été annulé après 13 épisodes. (Honnêtement, je soupçonne que si l’émission était sortie en 2019, la CW l’aurait renouvelée au moins à travers une troisième saison).

Mais c’est très bien, car les Birds of Prey feront leurs débuts en salles à la fin de cette semaine – avec l’aide de Margot Robbie’s Harley Quinn, la vedette du film par ailleurs merdique de Suicide Squad. Et puis il y a (très probablement) la flèche verte et les Canaries qui arrivent cet automne. Le fait est qu’après le succès massif des films Wonder Woman et Captain Marvel, il est parfaitement clair que le monde veut voir une super-équipe entièrement féminine à la télévision et dans les théâtres, et le meilleur choix possible est le Oiseaux de proie. S’il y a une équipe de super-héros (principalement) entièrement féminine qui a eu plus de succès ou de visibilité dans le monde de la bande dessinée, je ne le sais pas. (Mais n’hésitez pas à m’éclairer dans les commentaires si besoin est; nous savons tous les deux que vous le ferez.)

De gauche à droite: Black Canary (Juliana Harkavy), Green Arrow (Katherine McNamara) et Black Canary (Katie Cassidy) dans le pilote dérivé d’Arrow.Image: The CW

C’est la façon heureuse et positive de voir les choses, et il n’y a absolument rien de mal à cela. Le côté sombre est, comme toujours, que si les dirigeants d’Hollywood pensaient pouvoir vendre des billets de cinéma et obtenir des publicités télévisées avec du contenu Birds of Prey il y a cinq ans – et ils auraient très probablement pu – ils l’auraient fait. Leurs décisions sont uniquement et toujours basées sur les résultats, mais cela ne devrait pas surprendre. La question est de savoir ce qui les a finalement convaincus que le monde voulait maintenant les oiseaux de proie.

Ce n’est pas si difficile à comprendre et l’émission de télévision est la plus facile à expliquer. Le personnage de Green Arrow obtient une série télévisée en 2012 parce que les films de bandes dessinées deviennent chauds et les flèches ne nécessitent pas un énorme budget d’effets spéciaux, contrairement à une émission centrée sur 95% des autres super-héros. Black Canary est une énorme, énorme partie du mythe du personnage et est donc ajouté; Black Canary est si fondamental que lorsque la fondatrice Katie Cassidy part, un nouveau Canary est choisi, et lorsque Cassidy revient, la série décide d’en avoir deux, parce que Black Canary règne. Les films Wonder Woman et Captain Marvel prouvent que les super-héros féminins sont des créateurs d’argent valides, donc quand Arrow se termine et qu’un spin-off est proposé, il est évident que les Black Canaries de la série sont dignes de mettre en vedette leur propre série. Garder une flèche verte dans le mix permet de servir de référence aux fans d’OG Arrow pour se connecter et s’intéresser au nouveau spectacle. Peasy facile.

La chronologie du film est un peu plus compliquée, alors restez avec moi. Les films de super-héros Marvel sont chauds comme l’enfer au début des années 2010 et Warner Bros s’efforce de rattraper son retard. Les dirigeants approuvent Suicide Squad comme un film qui n’interfère pas avec leurs grandes franchises potentielles pendant qu’elles tentent de savoir quoi faire avec elles. Alors que WB continue d’annoncer des films aléatoires, dont très peu seront réalisés, Harbie Quinn de Robbie est évidemment la grâce salvatrice du film Suicide Squad, et WB pense qu’un film solo mettant en vedette le personnage est un pari aussi sûr que possible. Apparemment, Robbie a poussé très fort pour faire un film où Harley pourrait faire partie d’un gang de filles, et les Birds of Prey étaient le choix évident – bien que le cynique en moi trouve qu’il est incroyablement improbable que Birds of Prey aurait été illuminé sans le succès de Wonder Woman et Captain Marvel.

Mais c’est comme ça que ça marche, et peu importe où nous sommes arrivés ici, nous sommes sur le point de voir la chasseresse (Mary Elizabeth Winstead) et Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) sur grand écran. Batgirl, hélas, est sans aucun doute retenu jusqu’à ce que les dirigeants de WB voient comment le film Batman de Robert Pattinson – bien que la scénariste de Birds of Prey Christina Hodson travaille sur un script – afin qu’ils puissent comprendre comment procéder avec toutes les choses Bat à partir de là. Mais en plus de Huntress et de Black Canary, les oiseaux de film incluent la détective de police de Gotham City, Renee Montoya (Rosie Perez) et Cassandra Cain (Ella Jay Basco), un personnage qui courait en tant que Batgirl lors de ces premières bandes dessinées Birds of Prey. La bande dessinée Cassandra était muette, entraînée par des assassins et une artiste méga-martiale, tandis que basé sur les bandes-annonces, le film Cassandra peut parler mais pas se battre, et est plus un pickpocket qu’elle n’est un assassin international. Les oiseaux et Harley se réunissent pour la protéger après que Cass a volé quelque chose au méchant principal du film, Black Mask (Ewan McGregor). Mais techniquement, il tient toujours une Batgirl! Un peu!

Et honnêtement, il y a toujours quelque chose d’encourageant à propos d’Hollywood essayant avec avidité de gagner notre argent durement gagné en nous offrant des films avec des super-équipes féminines, car au moins cela signifie qu’il a finalement compris que oui, nous le voulons. Il a fallu un certain temps et un chemin étrange et sinueux pour arriver ici, mais nous y sommes. Et les oiseaux de proie sont enfin prêts à s’envoler.

