Les oiseaux en colère obtiennent leur propre série animée Netflix

Les Angry Birds reviennent sur les écrans de télévision, avec une nouvelle série Netflix prévue pour 2021. Angry Birds: Summer Madness fera ses débuts sur le service de streaming et devrait comprendre 40 épisodes qui dureront 11 minutes chacun.

Le spectacle mettra en vedette tous nos oiseaux des jeux, et aura un humour et un ton similaires aux films Angry Birds. Le Mighty Eagle servira de conseiller de camp et, comme vous vous en doutez, les cochons apparaîtront comme des antagonistes.

Il présentera également de nouveaux personnages que les joueurs n’ont jamais vus auparavant et, espérons-le, ravira les enfants qui sont encore initiés aux jeux (pensée effrayante: certains enfants qui ont grandi avec l’original sont maintenant des adultes).

Une capture d’écran unique de la nouvelle série a également été publiée – la voici.

Cette série est un effort de collaboration entre les développeurs Rovio et les spécialistes du divertissement pour enfants Cake. Ed Galton, directeur général de Cake, a publié une brève déclaration: “Angry Birds est sur le point d’écraser le petit écran et nous sommes ravis de faire le voyage avec Netflix en tant que notre partenaire mondial.”

The Angry Birds Movie 2 sorti en 2019, a la distinction inattendue de recevoir le meilleur score moyen de critiques jamais enregistré pour un film de jeu vidéo sur Metacritic (60).

Nouveaux jeux Switch, PS4, Xbox One et PC à venir prochainement – 22 au 31 mars 2020 Jeux PS4 PlayStation Plus gratuits pour avril 2020 RévéléBorderlands 3 Guns, Love & Tentacles DLC: tout ce que vous devez savoir en moins de 2 minutes Dans Animal Crossing is a Bad IdeaJouons Bleeding Edge9 choses que j’aimerais savoir avant de commencer Animal Crossing: New HorizonsCall Of Duty Warzone, Modern Warfare et Mises à jour mobiles: tout ce que vous devez savoir en moins de 3 minutesAHS: Freak Show – Episode 6 “Bullseye “BreakdownDevs Episode 4 expliqué – Théories, personnages et répartition des intriguesThe Wonderful 101: Remastered – Date de sortie TrailerControl: The Foundation DLC – Shape Ability GameplayDoom Eternal Video Review

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: The Angry Birds Movie 2 – Final Trailer

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.