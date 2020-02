Les options de romance de Baldur’s Gate 3 expliquées – elles seront meilleures que la plupart des RPG! – HITC

Les sorciers de la côte

Les studios Larian ont discuté des options de romance dans Baldur’s Gate 3 et elles semblent être mieux mises en œuvre que dans la plupart des autres RPG.

Baldur’s Gate 3 sortira sous forme d’accès anticipé en 2020 et nous ne pourrions pas être plus excités. Oui, nous savions tous que cela allait être bien grâce aux développeurs de Larian Studios, mais la révélation du gameplay était encore plus que ce que nous avions prévu. Il y a des combats au tour par tour, les conversations sont cinématographiques plutôt que lointaines, et il y aura des options romantiques meilleures que la plupart des autres jeux vidéo de rôle.

Nous ne sommes pas les seuls à être excités par Baldur’s Gate 3, car le gameplay d’hier révèle que certains ont déjà fait de lui le meilleur RPG de tous les temps. Bien que ce soit une proclamation audacieuse à laquelle nous ne pouvons pas adhérer complètement, ce que nous pouvons dire, c’est que cela ressemble à un classique moderne en devenir.

Il semble faire beaucoup de choses aussi bonnes, sinon meilleures, que les RPG les plus renommés jamais sortis, et cela inclut des options romantiques qui – heureusement – seront complexes et se sentiront réelles.

Options romantiques de Baldur’s Gate 3

Oui, il y aura des options de romance dans Baldur’s Gate 3.

Ce n’est pas surprenant étant donné qu’il s’agit d’un RPG, mais ceux qui ont été déçus par The Outer Worlds peuvent maintenant pousser un soupir de soulagement en sachant parfaitement que les options de romance ne seront pas omises dans Baldur’s Gate 3.

S’adressant à VG24 / 7, l’écrivain principal Adam Smith a expliqué comment les options de romance dans le prochain RPG seront complexes en impliquant des aspects tels que la jalousie, les conséquences et les récompenses.

“Alors, Liselle, elle est la Githyanki. Et Githyanki ne fait pas vraiment de monogamie », a déclaré Smith à VG247. “Donc, si vous couchez avec Liselle une nuit au camp, la nuit suivante, vous pourriez bien la trouver en train de coucher avec quelqu’un d’autre.”

Un autre exemple noté par VG24 / 7 est que les personnages vampiriques auront leurs propres luttes. Par exemple, il a été mentionné que vous pourriez avoir besoin de passer un test de sagesse pour vous assurer de ne pas suralimenter ou d’aspirer accidentellement la vie littérale de l’un de vos compagnons lorsque vous dormez avec eux.

En opposition à la conséquence évidente de la mort accidentelle de votre compagnon, une suralimentation entraînerait des souffrances pour ce compagnon le lendemain alors que vous seriez grandement boosté.

Mis à part les exemples de personnages Liselle et vampiriques, Smith a également mentionné la façon dont les studios Larian veulent créer des relations plus complexes et plus vraies en évitant les pièges de la plupart des autres RPG.

“Nous ne voulons pas en faire ce système de romance qui est,” J’ai gagné cette personne. “Nous voulons que cela semble plus réel.

Nous voulons avoir de la jalousie. Nous voulons aussi y avoir une grande joie. Mais oui, nous ne voulons pas que ce soit le cas, “vous m’avez apporté le cadeau que j’aime le plus, donc vous avez +50 d’affection.” Cela dépend beaucoup plus de la façon dont vous les traitez et des choses que vous faire. Donc, quand je dis, “tout le monde peut être romancé par tout le monde”, ce n’est pas dans chaque partie. “

Tout cela sonne bien car il y avait beaucoup de RPG dans le passé où les options de romance sont devenues juste un mini-jeu pour choisir le bon choix de dialogue et donner constamment à un compagnon un cadeau qu’il aime.

Obsidian a noté que c’est l’une des raisons pour lesquelles ils n’ont pas inclus d’options romantiques dans The Outer Worlds, mais il est préférable d’entendre que Larion Studios tente d’améliorer la fonctionnalité plutôt que de simplement l’omettre.

Baldur’s Gate 3 entrera en accès anticipé dans le courant de 2020.

