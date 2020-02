Les ordinateurs Mac sont plus exposés aux infections des logiciels publicitaires que les PC

Il y a des années, l’une des qualités que les fournisseurs d’ordinateurs Mac présumaient aux clients potentiels était que les ordinateurs étaient invulnérables aux menaces informatiques. Cependant, le passage du temps et les progrès de la scène des hackers et des crackers ont transformé ce qui précède en une simple mémoire et les ordinateurs Apple sont désormais plus sensibles à certaines infections de logiciels publicitaires, a révélé une étude récente.

Selon des informations révélées dans le récent rapport de sécurité de Malwarebytes Labs, les ordinateurs Mac sont devenus l’une des principales cibles des menaces informatiques en 2019, dans la mesure où, en termes de proportion, ils sont déjà à 2: 1 Concernant Windows. Bien que Malware Bytes souligne que bon nombre de ces menaces ne sont pas encore aussi compromettantes, cela met en évidence l’augmentation du nombre d’attaques lancées l’année dernière contre des ordinateurs Apple.

En termes de données, le rapport fait état d’une augmentation de 400% des menaces générales lancées contre les ordinateurs Mac des particuliers et des entreprises en 2019, ce qui se traduit également par une augmentation du nombre de détections par rapport à 2018, de 4,8 en 2018 à 11 en 2019.

