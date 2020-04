Les organisateurs de Devcom disent que l’événement deviendra numérique s’il ne peut pas avoir lieu

Les organisateurs du salon allemand du jeu vidéo Devcom ont déclaré qu’il deviendrait un événement numérique si la pandémie de coronavirus est toujours une préoccupation.

Dans une annonce, Devcom a déclaré qu’il fera un appel à la mi-mai pour décider si le spectacle se déroulera physiquement ou numériquement. Dans le cas où Devcom ne pourrait pas avoir lieu en raison d’un décret gouvernemental, les organisateurs rembourseront ceux qui ont déjà acheté des billets.

Devcom devrait avoir lieu entre le 22 et le 24 août. Les organisateurs de la foire commerciale de Cologne, Gamescom, ont déclaré que cela devait encore avoir lieu, bien que si cela se produise, cela reste à voir.

“Les développeurs de jeux du monde entier travaillent sur de grands projets et dépendent de conférences et d’événements tels que Devcom pour présenter leurs projets, trouver des partenaires, échanger des informations sur leurs développements, apprendre et réseauter”, a déclaré Devcom MD Stephan Reichart (photo).

“C’est pourquoi mon équipe et moi travaillons dur pour soutenir notre communauté de la meilleure façon possible et leur offrir des composants en ligne Devcom efficaces ainsi qu’une conférence sur place sécurisée en août, ici à Cologne. En quelques semaines, la première des outils seront mis en service pour, espérons-le, aider de nombreuses équipes à maîtriser cette crise au moins un peu pendant la phase de pointe de l’épidémie de couronne. “