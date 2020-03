Les organisateurs de GDC déplacent l’événement jusqu’en août

Les organisateurs du salon GDC de San Francisco ont déplacé l’événement jusqu’à l’été.

Dans un article publié sur le site Web de la conférence, la firme a révélé que GDC Summer se déroulerait du 4 au 6 août.

Cela fait suite au report du GDC 2020 à partir de ses dates de mars en raison des craintes de propagation du coronavirus COVID-19.

Les billets coûtent 299 $ pour un laissez-passer de conférence et 99 $ pour un laissez-passer expo s’ils sont achetés avant le 10 juillet, passant respectivement à 499 $ et 129 $.

En se déplaçant en août, l’événement se rapproche assez de son salon professionnel, la Gamescom de Cologne. Les organisateurs de cet événement ont déclaré que la conférence était toujours en cours. Elle devrait avoir lieu entre le 25 et le 29 août, bien que cela puisse bien sûr changer selon le déroulement de la pandémie.

“Du 4 au 6 août, GDC Summer sera une célébration de trois jours de tout ce qui concerne le développement de jeux”, indique la page.

“Présentant des conférences éducatives et inspirantes multidisciplinaires et un salon de freestyle de deux jours (du 5 au 6 août), GDC Summer représente une opportunité unique pour les développeurs de se familiariser avec les avancées dans le domaine tout en se mélangeant et se mélangeant sous le soleil San Francisco. N’attendez pas jusqu’en mars prochain pour faire avancer votre carrière et votre entreprise. “