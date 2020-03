Les organisateurs de GDC dévoilent un nouvel événement estival de trois jours pour août

Fin février, la conférence des développeurs de jeux de cette année – prévue pour ce mois-ci en mars – a été reportée en raison de l’épidémie de coronavirus. Une déclaration sur le site Web de GDC a indiqué que le plan était d’accueillir l’événement annuel plus tard en été.

Tout a maintenant été trié et à la place de la conférence d’origine, une toute nouvelle exposition estivale de trois jours, qui se déroule du 4 au 6 août au Moscone Center de San Francisco. Voici le récapitulatif complet:

Le programme de la conférence d’été de GDC consistera en un contenu technique de haute qualité, mélangé à de précieuses tables rondes pour favoriser la conversation et la connexion.

L’événement accueillera une nouvelle série de microtalks et de conversations au coin du feu, ainsi qu’un espace dédié à des sessions complètes de développement de carrière couvrant des sujets tels que la façon de présenter votre jeu, des stratégies de communication efficaces, comment décrocher un investisseur / éditeur et des stratégies de développement commercial.

Pour célébrer l’industrie du développement de jeux, GDC été 2020 lancera un nouveau programme de partenariat communautaire. Les organisations auront la possibilité de demander un espace sur place pour accueillir des réunions et des rassemblements parallèlement à l’événement principal. Les organisations éligibles pourraient inclure des réunions SIG, des réunions du conseil d’administration à but non lucratif, des réunions locales, des «heures de bureau» hébergées par des professionnels de la communauté, des salles d’examen de portefeuille, l’enregistrement de podcasts et plus encore.

Ce programme permet à GDC en tant qu’organisation d’atteindre des secteurs de l’industrie jusque-là inexploités en raison des restrictions d’espace. Pendant ce temps, les packages de parrainage sont conçus pour être faciles à exécuter, avec une piste plus courte que la moyenne par rapport à d’autres événements de l’industrie.

GDC Summer donnera à la communauté de développement de jeux une chance de se réunir d’une manière qui n’a pas été possible actuellement grâce à COVID-19. La sécurité reste la préoccupation primordiale des organisateurs de GDC et l’équipe de GDC continuera de surveiller les dernières informations des responsables de la santé pour assurer un événement sûr et convaincant pour tout le monde à GDC Summer, GDC 2021 et au-delà.

Plus de détails sur l’été GDC peuvent être consultés sur le site officiel de GDC. Et pour plus d’informations, vous pouvez vous abonner aux mises à jour régulières sur Facebook et Twitter.

