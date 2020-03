Les organismes australiens de commerce de jeux fusionnent sous la marque IGEA

L’Interactive Games and Entertainment Association (IGEA) a acquis les actifs de la Game Developers Association of Australia (GDAA).

Comme annoncé sur le site Internet de l’IGEA, la GDAA a tenu son assemblée générale annuelle et tous les membres ont voté pour exaucer le souhait de l’association d’acquérir les actifs. Les deux sociétés vont s’associer sous IGEA.

L’IGEA sera désormais responsable de GCAP 2020 – une conférence australienne des développeurs de jeux. L’Arcade – un espace de travail commun basé à Melbourne pour les développeurs – sera également géré par l’association.

Ceri Hutton et Sav Emmett Wolfe – membres du personnel d’Arcade – continueront de diriger The Arcade en tant qu’employés de l’IGEA.

“Nous remercions le conseil d’administration de la GDAA et ses membres de nous faire confiance pour continuer à offrir une association forte et représentative pour défendre et éduquer au nom de notre industrie”, a déclaré Ron Curry, PDG de l’IGEA.

“Nous souhaitons la bienvenue à Ceri et Sav dans notre équipe, ainsi qu’à de nombreux nouveaux membres de l’association.

“Avec de nombreux problèmes sous gestion et une base de membres plus importante, le conseil d’administration de l’IGEA et le conseil d’administration de la GDAA entreprennent un examen stratégique au cours de la deuxième semaine d’avril”.

Curry a conclu: “Il est extrêmement important que nous apportions de la valeur à nos membres de longue date et à nos nouveaux membres tout en continuant notre travail pour l’ensemble de l’industrie. Avec une équipe élargie et de nouveaux défis, nous sommes très enthousiastes pour l’avenir.”

La fusion des sociétés a été annoncée pour la première fois en février 2020.