Les packs Xbox One X commencent maintenant à seulement 250 £

Quelle est la meilleure façon d’annoncer l’arrivée des consoles de nouvelle génération? Toutes ces offres sur le matériel de la génération actuelle sont un indicateur assez clair – et maintenant vous pouvez obtenir un pack Xbox One X à partir de seulement 250 £.

Un certain nombre de détaillants au Royaume-Uni viennent de mettre en ligne une série d’offres Xbox One X à ce nouveau prix de départ bas. Après avoir activement réduit les consoles pendant le Black Friday, il semble que Microsoft vise à maintenir ce rythme et à gagner quelques convertis supplémentaires avec la Xbox Series X à la fin de l’année. Pour être honnête, ce n’est pas une mauvaise stratégie, car vous pouvez obtenir une console bon marché avec un abonnement Xbox Game Pass pour accéder à une vaste bibliothèque de jeux.

Si vous recherchez la Xbox One X la moins chère, alors votre meilleur pari est de vous diriger vers le jeu où une poignée de packs sont à ce prix de 250 £. Les jeux inclus sont d’une variété plus ancienne ou moins bien reçue, mais il y a une bonne valeur ici. Le choix de jeux groupés ici comprend Fallout 76, The Division 2, PUBG ou Metro Saga (Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux et Metro Exodus).

Vous pouvez débourser plus de 10 £ de plus et obtenir un pack Xbox One X comprenant des jeux plus récents tels que Gears 5 ou Star Wars Jedi: Fallen Order. Il semble que ce soit le prix auquel la plupart des autres détaillants s’en tiennent. Vous pourrez donc trouver ces offres dans une variété de magasins. Vous pouvez les trouver tous listés ci-dessous divisés par les jeux inclus:

Star Wars Jedi: Fallen Order:

Vitesses 5:

Forza Horizon 4 et LEGO Speed ​​Champions:

Les offres Xbox ne s’arrêtent pas là, cependant. À l’heure actuelle, vous pouvez également trouver une manette Xbox pour 35,99 £ sur Amazon UK en noir ou blanc, hybride PvP / PvE multijoueur Hunt: Showdown pour 24,99 £ et le magnifique jeu de plateforme d’aventure Ori et The Will of the Wisps pour 20,85 £ à Base.

Une dernière chose: si vous attendiez un accord Xbox One X mais que vous pensez que 250 £ est encore un peu trop élevé pour vous impliquer, vous voudrez peut-être attendre jusqu’au mercredi 25 mars. Nous nous attendons à ce que l’édition tout numérique de la Xbox One S tombe à 149,99 £ à partir de ce jour. Le rapproche de son prix Black Friday et sera une excellente offre lorsqu’il est associé au Game Pass.

D’ici là, vous pouvez vous enthousiasmer pour la prochaine génération en lisant les spécifications de la Xbox Series X ou en mettant en face à face les deux consoles à venir dans notre guide PS5 vs Xbox Series X.

Et puis, sur Jelly Deals, nous avons un aperçu des meilleurs disques durs externes Xbox One et ce que vous devez savoir si vous envisagez une précommande Xbox Series X.