Les performances et les serveurs du jeu Fortnite Champion Series sont un problème

Fortnite a un long chemin à parcourir avant que le FNCS ne commence dans quelques jours.

Il y a moins d’une semaine, les joueurs et les fans compétitifs de Fortnite ont reçu des nouvelles qu’ils attendaient depuis de nombreux mois. Epic Games a annoncé la troisième série de champions Fortnite avec un format en duo. Les joueurs professionnels étaient pour le moins extatiques, étant donné que les duos et les trios sont de loin les deux modes de jeu préférés. Bien que la cagnotte ait pris un peu de retard, les pros ont réuni leurs partenaires en duo en prévision d’un concours d’un mois. Cette version du FCNS a commencé par un week-end d’échauffement, et c’est ainsi qu’a commencé tous les problèmes que nous connaissons trop dans Fortnite compétitif.

Des performances de jeu insondables

Depuis la sortie du chapitre 2 de la saison 2, les performances générales de Fortnite dans le jeu ont pris un énorme coup. Malheureusement, le jeu ne peut tout simplement pas suivre son rythme. Les joueurs sont souvent incapables de construire des structures ou de consommer des objets, ce qui crée une expérience défavorable. Quelques clips de ce week-end étaient surprenants. La plupart de ces incidents se produisent pendant les parties de fin, où Fortnite ne semble pas enregistrer les entrées des joueurs.

* VIDÉO NSFW *

BAISE CE JEU DE MERDE ET SES DÉVELOPPEURS DE MERDE. Je CBA. N’ÉTAIENT PAS QUALIFIEZ COMME 3 POINTS EN RAISON DE CELA … PLUS DE 1500 TAPIS GAUCHE SUR MON DUO AINSI. 7 FLOPPERS .. C. B. UNE . pic.twitter.com/KlvRocxCUu

– Wickesy (@ItsWickesy) 14 mars 2020

Dans un cas spécifique, un joueur de l’UE nommé Wickesy n’a pas pu construire, manger de floppers ou boire une mini potion dans les derniers instants de l’un de ses matchs d’échauffement FNCS. Cette situation n’est qu’un petit avant-goût de ce que de nombreux joueurs, joueurs occasionnels et professionnels, ont enduré au cours des dernières semaines depuis la sortie de la dernière saison.

Décalage du serveur

Dans un scénario en ligne, tout pourrait arriver. Pour cette raison, les titres esports populaires hébergent des événements hors ligne pour briser le caractère aléatoire inhérent qui se produit en ligne. À Fortnite, si vous n’êtes pas en Virginie ou en Allemagne, votre ping cette saison est probablement partout sur la carte. L’un des points les plus importants à retenir des événements du week-end était le retard et la lenteur des serveurs. Les joueurs montaient et bâclaient plus lentement que la mélasse, et cela crée une situation inconfortable.

Les jeux de fin Fortnite consistent à faire tourner, frapper des coups et prendre des décisions critiques en une fraction de seconde. Ces tâches se perdent souvent dans le shuffle lorsque les joueurs doivent souffrir de tels problèmes de serveur flagrants. Lag, en général, n’est certainement pas nouveau pour Fortnite, mais accueillir un tournoi de 5 millions USD avec des serveurs insupportables ébouriffera quelques plumes. Les problèmes de décalage et de performances du serveur fonctionnent ensemble pour créer un temps frustrant pour les joueurs et une mauvaise expérience pour les téléspectateurs.

Les développeurs abordent les problèmes

Un grand merci à tous ceux qui participent au réchauffement FNCS de ce week-end. Nous avons identifié certains problèmes susceptibles d’avoir un impact sur le gameplay tout au long du week-end. Nous travaillons sur des correctifs et des optimisations qui arriveront dans la prochaine mise à jour du jeu.

– Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 14 mars 2020

Un point positif à retenir de la compétition de ce week-end est que l’équipe Fortnite Competitive travaille activement à des améliorations. Certains peuvent ne pas trouver de réconfort dans cette promesse basée sur l’historique des problèmes dans le jeu. Cependant, ce que nous avons ici est bien mieux que le développeur ignorant complètement ce qui se trouve devant eux. Simple et simple, Fortnite doit voir des serveurs et des performances fiables. Sinon, les joueurs ne prendront pas le FNCS au sérieux. Les fans et les observateurs aspirent à un avenir prospère dans Fortnite compétitif, mais on ne sait pas ce qui va suivre.

Mises à jour et améliorations promises

v12.20 arrive demain. Le temps d’arrêt commencera à 4 h 00 HE (0800 UTC). pic.twitter.com/4jjtuapiom

– Statut Fortnite (@FortniteStatus) 16 mars 2020

Les cinq prochains jours sont impératifs pour l’avenir des compétitions en ligne Fortnite. Avec une mise à jour à venir, nous devrons garder un œil sur la performance du jeu et des serveurs après les ajustements. C’est excitant d’avoir un tournoi Fortnite compétitif légitime de retour, peu importe ce que les joueurs pensent de la méta actuelle. Voir les meilleurs duos dans les sept régions se battre pour décider du vainqueur est la raison pour laquelle la plupart d’entre nous regardent. Le jeu recevra un patch tôt demain matin, qui devrait résoudre les problèmes en cours. Espérons simplement que les joueurs pourront jouer à Fortnite à son plein potentiel sans aucun malheur révolutionnaire.