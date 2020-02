Les personnages du jeu seront des esprits dans Super Smash Bros.

Savez-vous déjà ce que vous ferez pour la Saint Valentin? Le 14 février est une journée qui a été établie pour célébrer l’amour, mais, comme il existe de nombreux types d’amour, que pensez-vous si cette année nous célébrons l’amour qui a émergé entre Nintendo et Microsoft? Et si on faisait des gâteaux? A partir de cette Saint-Valentin, il y aura un Événement très spécial dans Super Smash Bros. Ultimate. À partir du 14 février, la Saint-Valentin, un événement de cinq jours commencera au cours duquel Nous pouvons obtenir 4 spiritueux Cuphead!

Cuphead non seulement dans la version Mii

Le Super Shmash Bros. Ultimate Spirit Board se prépare à accueillir les coupes capricieuses de Cuphead. Les tasses du célèbre titre Microsoft, développé par StudioMDHR, ils arriveront au jeu de combat de Nintendo sous la forme de Spirits, et ils apporteront avec eux ce style d’animation vieux de 20 ans, qu’ils aiment tellement. Et nous qui croyions que Cuphead Mii était tout ce qui pouvait atteindre Smash depuis les tasses. Heureusement, nous nous sommes trompés. À partir du vendredi 14 février prochain, un événement débutera au Super Smash Bros.Ultimate dans lequel nous pourrons obtenir les deux protagonistes de Cuphead, Cuphead et Mugmanet deux des méchants les plus emblématiques du titre: Le diable et le roi dés.

Voir aussi

N’oubliez pas que cet événement Il ne sera disponible que 5 jours. Alors ne t’endors pas sur les lauriers, et fais-toi avec ces tasses, qu’elles s’épuisent!

Source

Connexes