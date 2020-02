Les Phantom Thieves prennent d’assaut le Japon avec les débuts de Persona 5 Scramble

Les ventes n’avaient pas été bonnes pour le Japon et d’autres parties du monde au début de l’année en raison du manque de versions populaires. Ce sera différent plus tard dans l’année et la semaine dernière au Japon était un échantillon de ce que ces sorties fortes pourraient représenter, comme le lancement de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers a eu lieu et a réalisé le grand intérêt du public japonais pour le Série ATLUS.

Famitsu (via Gematsu) a publié aujourd’hui les ventes estimatives du logiciel au format physique et matériel enregistrées la semaine dernière, qui ont duré du 17 au 23 février. Ce qui a volé les réflecteurs à cette occasion, c’est le tout nouveau volet des Phantom Thieves, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, qui a fait ses débuts au Japon le 20 février et qui, dans la marge de 4 jours, a atteint un total de 162 410 unités vendues. entre la version de PlayStation 4 et Nintendo Switch; bien que le premier soit plus populaire que le précédent, puisque les utilisateurs de Sony ont acheté environ 70 000 unités de plus que celles de Nintendo Switch, ce qui fait qu’un titre PlayStation 4 retrouve le leadership du nouveau compte. Cependant, il est important de noter que cette différence peut être plus importante que la normale grâce aux problèmes de distribution auxquels Nintendo est confrontée avec ses systèmes suite au coronavirus.

Quelque chose de similaire s’est produit avec Katana Kami: A Way of the Samurai Story, un titre qui a atteint les deux consoles bien qu’il soit également plus populaire sur PlayStation 4, mais la bonne chose est que les 2 versions sont également entrées dans la liste des 10 jeux les plus vendus de la semaine, pour constituer 4 des sorties les plus populaires de la région, dont Devil May Cry Triple Pack est resté, qui a fait ses débuts en position 28.

En ce qui concerne les consoles, comme nous vous l’avons dit la semaine dernière, le coronavirus a commencé à diminuer la distribution du modèle de base de Nintendo Switch et cette semaine, il n’a réussi à vendre qu’un peu moins de 11000 unités, tandis que le Nintendo Switch Lite a vendu presque le triple. Les autres consoles ont maintenu le rythme des ventes la semaine dernière.

Nous vous laissons avec la liste ci-dessous.

Ventes de logiciels

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (PlayStation 4) – 115 995

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (Nintendo Switch) – 46415

Épée et bouclier Pokémon – 18403

Katana Kami: A Way of the Samurai Story (PlayStation 4) – 10 654

Ring Fit Adventure – 9861

Minecraft: édition Nintendo Switch – 8687

Hatsune Miku: Project Diva MegaMix – 8468

Super Smash Bros.Ultimate – 7608

Katana Kami: A Way of the Samurai Story (Nintendo Switch) – 7392

Mario Kart 8 Deluxe – 7326

Ventes de matériel

Nintendo Switch Lite – 30 640

Nintendo Switch – 10 850

PlayStation 4 – 3758

PlayStation 4 Pro – 2457

Nouvelle Nintendo 2DS LL – 979

Nouvelle Nintendo 3DS LL – 46

Xbox One X— 25

Xbox One S – 17

Que pensez-vous des débuts de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers? Attendez-vous votre arrivée dans l’Ouest? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous êtes intéressé par ce titre, nous vous disons que 2 nouveaux personnages rejoindront les Phantom Thieves dans cette aventure sans précédent dans la franchise, car cela changera leur style de jeu RPG en un musou. Vous pouvez consulter un aperçu de votre gameplay si vous visitez cette page.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers est maintenant disponible au Japon et devrait arriver en Amérique plus tard. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous recommandons de consulter son fichier.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.