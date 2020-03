Les photos de The Mask, Joker et Pennywise sont filtrées sur le set Space Jam 2

Aujourd’hui dans la matinée, une rumeur de Nous avons couvert cela qui a assuré la participation des Jim Carrey comme Le masque dans Space Jam 2, mais uniquement avec un caméo vocal. Maintenant, des photos ont été divulguées de l’ensemble d’enregistrement où nous voyons non seulement ce personnage, mais aussi d’autres propriétés de Warner Bros. en tant que Joker, Pennywise et même The Witch of the East.

Donc, la rumeur est que # SpaceJam2? s’étendra à d’autres propriétés WB en plus de Looney Tunes. Le masque? Le joker? Pennywise? pic.twitter.com/4pMxtMtlZL

– Restes de la culture pop? ️? (@PCLeftovers) 8 mars 2020

«Alors maintenant, la rumeur veut que Space Jam 2 s’étende sur d’autres propriétés de Warner Bros. en plus des Looney Tunes. Le masque? Joker? Pennywise? “

Selon ces sources, Le masque servira d’arbitre dans le jeu principal du film, tandis que les rôles de Joker, Pennywise et La sorcière de l’Est pour l’instant, ils restent un mystère. Cela confirme que Warner bros. Elle est intéressée à faire un crossover énorme avec ses personnages les plus importants, donc nous n’excluons toujours pas la possibilité que le producteur veuille s’aventurer dans le multivers.

L’intrigue de Space Jam 2 Il est géré avec beaucoup de soin, mais en attendant, vérifiez à quoi ressembleront les nouveaux uniformes que les membres de l’équipe porteront. Toon Squad et les Monstars.

Source: Nous avons couvert cela

