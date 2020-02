Les photos de tournage suggèrent que The Batman adaptera The Long Halloween

Le film Le batman a officiellement commencé le tournage, ce qui signifie que les fans de DC Comics Ils ont été à la recherche de tout type de photo ou vidéo de l’ensemble d’enregistrement pour en savoir plus sur ce projet prévu. Matt Reeves, son réalisateur, a fait du bon travail en gardant tout enfermé, mais maintenant des preuves ont émergé qui suggèrent que ce long métrage pourrait adapter la célèbre bande dessinée Batman: le long Halloween.

#Le set Batman en construction? ? ? pic.twitter.com/hZ5GiuiYKF

– BATSOURCE? (@Moonwarp) 20 février 2020

Comme vous pouvez le voir sur ces photos, on estime que The Batman est entièrement ou partiellement développé au cours Halloween Naturellement, cela a poussé les fans à spéculer sur l’adaptation possible de Le long Halloween, quelque chose qui serait sans aucun doute incroyable à voir sur grand écran, mais pour l’instant nous devrons attendre une confirmation officielle, car apparemment, l’intrigue sera située dans la deuxième année de Bruce Wayne Comme le justicier masqué.

Batman: The Long Halloween a été écrit par Jeph loeb et illustré par Vente Tim, entre 1996 et 1997. L’histoire est une suite directe de Batman: Year One par Frank Miller, et continue de raconter la lutte des Chevalier de la nuit contre le crime organisé de Gothiqueen particulier les familles criminelles Maroni et Falcone. Bruce Wayne / Batman il s’allie avec Catwoman, Jim Gordon et Harvey Dent, d’affronter la mafia des deux côtés de la justice. Cette mission devient beaucoup plus compliquée quand un tueur en série connu sous le nom de “Holiday” commence à tuer des membres de la mafia à chaque célébration importante du calendrier.

Source: Moonwarp

