Les pieds de Timmy et Tommy ont des pattes dans Animal Crossing: New Horizons

Les fans japonais d’Animal Crossing ont parlé de quelque chose d’énorme dans Animal Crossing: New Horizons – les pattes de Timmy et Tommy.

Lors des précédents jeux d’Animal Crossing, Timmy et Tommy n’avaient jamais eu de pattes sous le pied. Mais cela est devenu possible dans Animal Crossing: New Horizons, car il s’agit du premier jeu HD de la série. De nombreux fans d’Animal Crossing sont ravis de l’ajout des pattes, car elles ont l’air “vraiment mignonnes”:

Certains fans s’attendent également à ce que Tom Nook ait des pattes similaires au bas de ses pieds. Après tout, Tom Nook, Timmy et Tommy sont de la même espèce.

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

