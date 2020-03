Les pilotes NASCAR s’affrontent en ligne et ça va être à la télévision

Tous les sports sont désormais des esports.

Après une première course NASCAR virtuelle réussie au cours du week-end, où un mélange de pilotes actuels et anciens se sont affrontés en ligne et que beaucoup de gens ont regardé, Fox et NASCAR ont décidé de diffuser toute une saison à la télévision.

Le premier événement de la série invitation eNASCAR iRacing Pro, qui s’est tenu dimanche, a été, comme le passage de la Formule 1 à la compétition de jeux vidéo, une opportunité pour les pilotes et les fans d’obtenir une sorte de correction de course en ces temps étranges et difficiles. En premier lieu, Denny Hamlin, triple vainqueur du Daytona 500, et près d’un million de personnes l’ont regardé sur Fox, alors maintenant, toute une saison, appelée FOX NASCAR iRACING, va avoir lieu.

G / O Media peut recevoir une commission

Voici un résumé de la course de dimanche:

Les pilotes qui viennent viennent de (avertissement de verrouillage des majuscules) NASCAR CUP SERIES, NASCAR XFINITY SERIES, NASCAR GANDER RV et OUTDOORS TRUCK SERIES, ainsi que «un groupe de dignitaires NASCAR», comme Dale Earnhardt, Jr et Bobby Labonte récemment retraités.

Dans une belle touche, les courses seront commentées par la véritable équipe de NASCAR, Jeff Gordon, Mike Joy et Larry McReynolds, et chaque course va rester dans la tradition NASCAR comme une prière et un hymne national.

En l’absence d’un véritable jeu NASCAR sous licence pour tout le monde, l’action est exécutée via le jeu PC en ligne iRacing.

.