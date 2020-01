Les pires épisodes de la prochaine génération

L’équipage de l’Enterprise rencontre le Space Irish. Les choses empirent à partir de là. Image: CBS

Il n’y a pas seulement beaucoup de candidats pour le pire épisode de Star Trek: The Next Generation, je dirais qu’il y a beaucoup de pires épisodes, point final. Il est étonnant de voir à quel point ce contenu a été terrible tout en ravivant la franchise bien-aimée – il y a le racisme de “Code of Honor”, l’assaut surnaturel de “Sub Rosa”, le clip montre le crétin de “Shades of Grey”, et bien d’autres. Tout le monde a son choix, mais «Up the Long Ladder» est mon concurrent de cheval noir pour le titre, car il parvient à être à la fois raciste, sexiste et terrible de science-fiction.

Comme apparemment 45% des épisodes de Star Trek dans toutes les séries, “Up the Long Ladder” commence avec l’Enterprise captant un mystérieux signal de détresse d’un navire du 22ème siècle. Parce qu’un navire du 22e siècle est «ancien» au 24e siècle de TNG, le mystérieux signal se révèle être du code Morse, une forme de communication si ancienne que tout le monde à Starfleet a oublié qu’il existait, bien que pour une raison quelconque Riker (Jonathan Frakes) le reconnaît en quelques secondes.

Le navire était à destination du secteur Ficus et transportait deux choses: un tas de superordinateurs et un tas d’animaux de ferme et de métiers à tisser. L’épisode a une explication solide pour ce dernier; après la troisième guerre mondiale, un groupe de personnes s’est tourné vers le «néo-transcendantalisme» et a décidé de retourner à un mode de vie agraire une fois qu’ils ont quitté la Terre et établi de nouvelles colonies. L’Enterprise s’y rend et trouve la colonie sur Bringloid V, heureusement 3,6 heures avant que les éruptions solaires ne détruisent la planète entière. C’est une coïncidence très stupide qui doit se produire uniquement pour que les colons puissent être téléportés à bord du navire sans que le capitaine Picard (ol ‘Patrick Stewart) ne sache qui ils sont … afin qu’il puisse être là en personne lorsqu’il découvre qu’il a sauvé le Space Irish .

Les Bringloids sont une autre entrée dans la longue tradition, pas du tout fière de Trek, de planètes entières composées d’un seul stéréotype ethnique, cette courtoisie de la vision américaine négative des immigrants irlandais au tournant du 19e siècle. Les Bringloids ne sont pas lavés et amènent leurs animaux de ferme à bord du navire. Leur chef, Danilo Odell (Barrie Ingham), aime son alcool. Sa fille Brenna (Rosalyn Landor) est ce cliché classique de «femme astucieuse» qui interpelle constamment tous les hommes – elle est même fâchée contre Picard quand il vient les voir pour ne pas «conduire» le navire comme elle le suppose. La seule exception est quand elle décide qu’elle doit immédiatement baiser Riker.

«Sole» est un jeu de mots à l’avance. Quand Riker parle pour la première fois à Brenna, elle est immédiatement en colère contre lui pour ne pas l’avoir aidée, euh … eh bien, elle semble répandre du foin sur le sol de l’Enterprise pour les animaux de la ferme des Bringloids, mais à genoux et inexplicablement à la main. Mais ensuite, elle est fascinée par la barbe sexuelle de Riker et demande s’il y a un endroit pour se laver les pieds, étant donné que les Space Irish ont réussi à apporter de la saleté avec eux, et qu’elle a sali sa robe et ses jambes tout en déplaçant manuellement le foin dans ladite saleté. Riker, qui n’a jamais laissé un peu de crasse gêner son rocher spatial, la conduit avec joie dans ses quartiers. C’est un mouvement de glissement définitif, mais heureusement, Brenna est sur la même longueur d’onde. Lorsque Riker ne lui saute pas dessus immédiatement, elle demande essentiellement s’il est gay; quand il lui assure le contraire, elle commence à se déshabiller et ils se séduisent en parlant de la meilleure façon de nettoyer les pieds sales et sales de Brenna. (La réponse: «Vous commencez généralement par le haut et descendez.»)

Quand Odell demande nonchalamment à Picard s’il a contacté l’autre colonie du secteur Ficus, le capitaine réalise soudainement à quoi servaient les superordinateurs. L’Enterprise recherche et trouve la colonie de Mariposa, dont les habitants sont tous des clones car leur vaisseau spatial a eu une brèche de coque lors de l’atterrissage, ne laissant que cinq survivants; sans la quantité nécessaire de code génétique nécessaire pour maintenir la colonie au-delà des originaux, ils se clonent depuis quelques siècles. Le problème est que les clones se dégradent avec le temps, comme les clones en science-fiction ont tendance à le faire.

En fait, le problème est que la prochaine génération est obsédée par le sexe, même – peut-être surtout – si les gens ne l’ont pas. La solution évidente au problème des Mariposans est d’obtenir simplement de l’ADN frais à ajouter au mélange, mais le Premier ministre Mariposan Granger (Jon De Vries) l’explique de manière à souligner à quel point les choses auraient été problématiques si les survivants de la colonie – trois hommes et deux femmes – avaient décidé de procréer à l’ancienne. Le Dr Pulaski (Diana Muldaur) veut immédiatement savoir comment les Marisposans ont réussi à arrêter de se baiser; la réponse est la drogue et les «lois punitives», avec pour résultat que le sexe est désormais complètement tabou pour elles. Mais lorsque les clones demandent l’ADN du choix de l’équipage de l’Enterprise, Riker se fâche à l’idée même de plus de Rikers qui courent (ce qui est assez drôle), et le capitaine Picard dit aux Mariposans que tout le monde sur son navire ressentirait la même chose. Pour mémoire, c’est littéralement plus d’un millier de personnes, mais Picard a décidé que cela ne valait même pas la peine d’envoyer un e-mail pour vérifier.

Ce n’est pas la dernière fois dans cet épisode que Picard prend une énorme décision globale sans consulter les personnes qu’il affecte.

Les Mariposans volent rapidement une partie des cellules de Riker et du Dr Pulaski, mais quand Geordi aide le couple à se rendre compte qu’ils manquent un certain temps, ils se précipitent dans les laboratoires de clonage de la colonie et détruisent le (étonnamment grand) proto-Riker et -Pulaski assis incubateurs. Tout le monde s’énerve, mais les Mariposans défendent leurs actions en affirmant leur droit de survivre, ce qui devient un peu bizarre quand ils parlent de clones de plus en plus merdiques d’eux-mêmes, mais c’est une science-fiction assez raisonnable et à l’ancienne. De plus, Riker obtient une bonne idée de la façon dont les gens ont le droit de contrôler leur propre corps, ce qui est formidable.

Pourtant, cette croyance est immédiatement jetée dans le sas, et c’est là que les choses deviennent folles et super grossières. Lorsque Picard, Troi (Marina Sirtis), Riker et Pulaski se réunissent pour discuter du problème, le médecin explique que même si les Mariposans obtiennent un nouvel ADN, ils auront toujours le problème de la décoloration du clone. Elle dit que ce dont ils ont besoin – c’est une citation – est un «cheptel reproducteur». C’est un terme inquiétant qui devient infiniment plus dérangeant car il donne instantanément une idée à Picard: Donnez aux Marisposans l’espace irlandais.

Il y a tellement de choses terribles à ce sujet que c’est presque impressionnant. Premièrement, c’est un moment digne de Kirk de “Le capitaine de l’Entreprise est plus sage que des civilisations entières et peut donc tout décider”, ce qui a toujours été mauvais. C’est encore pire parce que Next Generation a fait tout son possible pour affirmer cela en présentant le Space Irish comme stupide et sale. Pourtant, l’épisode fait en sorte qu’il soit parfaitement clair que Picard a cette idée parce qu’il entend le terme reproducteur. «Elevage. Où puis-je trouver des reproducteurs? », Vous pouvez pratiquement voir Picard se demander. «Oh, c’est vrai! J’ai un tas de naïfs sur mon vaisseau qui ne contribuent à la civilisation que la putain! Quelle chance!”

Ça s’empire. Pulaski fait le calcul et découvre que pour que ce plan fonctionne – le plan de donner littéralement un groupe d’êtres humains à un autre groupe d’êtres humains dans le seul but de faire des bébés – chaque femme devra avoir trois enfants, chacun par un autre homme.

Picard dit-il à Odell son idée, et Odell accepte-t-il pour tous les Space Irish, donnant un oui catégorique après avoir découvert qu’il va avoir des relations sexuelles répétées avec différentes femmes? Oh oui. Le Premier ministre de Mariposan est-il perturbé à l’idée d’avoir des relations sexuelles, et Picard lui dit de s’en remettre et de s’occuper de ces gens? Uh-huh. Brenna se plaint-elle parce qu’elle est un bourrin mais ne parvient pas à être vraiment contrariée d’être traitée comme les reproducteurs susmentionnés, puis acquiesce parce que les décisions ont été prises par des hommes et qu’elle sait qu’elle n’a pas son mot à dire? Absolument. La série essaie-t-elle d’atténuer ce cauchemar en laissant entendre que Brenna est également excitée par la perspective d’avoir des relations sexuelles avec plusieurs partenaires, ignorant ce fait le but dudit sexe est uniquement pour elle et les autres femmes de produire des bébés pour un groupe de personnes elle ne se rencontre jamais à la fin de l’épisode? Tu le sais!

Bleh. Selon Captains ’Logs: The Unauthorized Complete Trek Voyages, la rédactrice en chef Melinda Snodgrass a expliqué que« cela devait être un commentaire sur l’immigration, parce que je déteste la politique américaine actuelle. Je voulais que ce soit quelque chose qui dit parfois que ces étrangers que vous pensez être si malodorants et de mauvaise couleur peuvent apporter d’énormes avantages à votre société car ils apportent la vie et l’énergie. C’est ce que je recherchais. “Dans Star Trek: The Next Generation Companion, Snodgrass a admis que ce commentaire avait été effacé par des réécritures et des problèmes de budget. (Merci à Memory-Alpha pour ce factoïde.) Elle n’a pas tort. Quelles que soient les bonnes intentions, elles ont toutes été effacées à la minute où Pulaski a dit «reproducteurs», sinon avant.

Même si «Up the Long Ladder» a été créé il y a plus d’un quart de siècle, les gens de Star Trek: The Next Generation auraient dû mieux savoir. Je ne sais pas si cela rend les choses meilleures ou pires, mais peut-être que oui. L’épisode se termine lorsque Picard regarde autour de lui ce qu’il vient de faire et dit: “Je dois être fou.”

«Starfleet sera probablement d’accord avec vous», répond le Dr Pulaski. Sans blague, Doc.

«Up the Long Ladder» fait référence à une rime irlandaise d’humour littéral de la potence, alors que la ligne continue «et le long de la corde courte». Apparemment, personne ne savait pourquoi on l’appelait ainsi à l’époque. Rétrospectivement, il semble ironiquement approprié pour un épisode qui méritait d’être tué avant de commencer.

Réflexions assorties:

En plus de recevoir le signal, l’épisode commence également lorsque Worf (Michael Dorn) s’effondre sur le pont. En fait, il a la rougeole de Klingon, est gêné d’avoir la rougeole de Klingon, et le Dr Pulaski ment à Picard au sujet de la maladie de Worf donc personne ne sait qu’il a la rougeole de Klingon. Cette “histoire” est sagement et complètement abandonnée après environ trois scènes, peut-être un quart du chemin à travers l’épisode, n’ayant signifié et n’affectant absolument rien. L’amour irlandais de l’espace tellement d’alcool Delilo ne se contente pas du whisky produit par le navire réplicateur, donc Worf lui donne le chech’tluth d’alcool Klingon. Il y réagit comme pourrait le faire l’Art Carney des Lune de Miel ou l’un des Trois Stooges, deux anciennes références que je soupçonne peut-être un quart d’entre vous, lecteurs au mieux. Espérons que le fait que l’épisode réutilise une blague des années 40 et 50 est assez révélateur de son caractère hilarant. L’aperçu de «Next Time On» pour l’épisode ne mentionne pas du tout le Space Irish, même si ils obtiennent plus de temps d’écran que les Mariposans. Huh. Je me demande pourquoi, si rien d’autre, au moins l’épisode nous a donné le peu de dialogue shakespearien juste au-dessus. “Clones?” “Clones?” “Clones.”

Pour en savoir plus, assurez-vous de nous suivre sur notre Instagram @ io9dotcom.

.