Les pires moments de la saison 8 de Game of Thrones réinventés par les marionnettes

La dernière saison de Game of Thrones était une sorte de gâchis. Il y a peut-être eu quelques moments exceptionnels, mais la plupart du temps, ils sont tombés à plat avec des histoires décevantes, des tours de personnages bizarres qui n'avaient pas été pris en charge par les saisons précédentes et la scène de bataille la plus chère de tous les temps … que personne à la maison ne pouvait réellement voir .

Ce qui a mal tourné avec Game of Thrones pourrait être un peu Stefon à ce stade, alors nous avons pensé: Pourquoi ne pas combiner quelque chose que beaucoup de gens détestaient (GoT saison huit) avec quelque chose que tout le monde tolère probablement (marionnettes)?

L'équipe vidéo io9 n'est malheureusement pas composée de mecs blancs hétéros dont les pères dirigeaient Goldman Sachs, donc HBO ne nous a pas remis 90 millions de dollars pour totalement foutre en l'air l'une des séries les plus aimées de tous les temps avec notre inexpérience et notre ineptie. Au lieu de cela, nous avions une carte-cadeau Michael de grand-mère avec environ 4,50 $, des vieilles chaussettes et une attitude positive. Profitez des résultats.

