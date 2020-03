Les plus beaux jeux vidéo de cette génération. Ori, Child of Light, Gris, Cuphead, quel est votre préféré?

Le talent à conquérir par la vue. Ces jeux ont une section artistique incroyable.

Ori and the Will of the Wisps a récemment frappé Xbox One et PC pourtomber amoureuxencore une fois grâce à son excellente direction artistique -et à plus de choses que vous pouvez découvrir dans notre analyse d’Ori-. La section visuelle des jeux vidéo a été découverte comme un élément très important pour capturer le public. Et est-ceil ne suffit pas toujours d’être bon; tu dois aussi être jolie.

Ils disent que la beauté est aux yeux du spectateur, et ils ont probablement raison. Parce queil n’y a rien d’écrit sur les goûtsIl n’y a pas non plus de style visuel particulier qui soit objectivement plus agréable à l’œil qu’un autre. Aujourd’hui, nous passons en revue notreles plus beaux jeux de la génération actuelle. Nous vous encourageons à nous laisser vos favoris.

Le témoinLe travail de Jonathan Blow est unique en son genre. Sa proposition, d’explorer une île avec la seule compagnie de silence. Une île pleine de puzzles, où l’on découvre toujours quelque chose de nouveau quand on entre dans ses confins. La beauté de l’environnement, l’absence de musique et l’utilisation magistrale des couleurs donnent naissance à un ensemble qui conquiert par les sens.

Le voyage du vieil hommeIl y a un ennemi que nous ne pouvons pas vaincre: le temps. Avancez sans relâche dans la vie réelle et dans certains jeux vidéo. Dans ce cas, le titre de Broken Rules nous propose d’entreprendre un voyage à travers les souvenirs d’un homme conscient que la flamme de la vie s’estompe au fil des années. Melancola, réflexion et une beauté difficile à expliquer avec des mots.

Les jardins entreLe titre de The Voxel Agents n’est pas seulement capable d’évoquer les meilleurs – et les pires – souvenirs de notre enfance; Il nous séduit également visuellement grâce à une direction artistique qui brille de sa propre lumière. Des formes sinueuses, un aspect des plus colorés et une esthétique proche des dessins animés accompagnent parfaitement ses dizaines de puzzles à résoudre.

Petits cauchemarsIl n’est pas facile de trouver cette beauté que seuls certains perçoivent dans une proposition de terreur. À mi-chemin entre réalisme et fantaisie, Tarsier Studios a fait un excellent travail avec Little Nightmares, une aventure effrayante qui nous transmet un message important. L’utilisation de la lumière et de l’ombre, la palette de couleurs et la conception des ennemis constituent un ensemble unique.

Ni no Kuni IIUn de ces noms propres qui ne manque dans aucune liste qui met en évidence la beauté des jeux vidéo. Le niveau 5 nous a déjà conquis tous en 2011, et l’a fait à nouveau dans la génération actuelle. Et est-ce que Ni no Kuni II: La renaissance d’un royaume n’est pas seulement un grand JRPG de cour traditionnelle; C’est aussi l’un des plus beaux titres que nous ayons jamais vus. C’est aussi simple que ça.

GrisDéveloppé par Nomada Studio et distribué par Devolver Digital, Gris est un autre exemple que nous n’avons pas besoin d’aller trop loin pour trouver des talents. Le jeu montre des scènes qui pourraient être accrochées au mur d’une exposition d’art, comme les œuvres de Conrad Roset, l’un des principaux artistes impliqués dans le titre, avec Alba Filella et Ariadna Cervell.

Nuit dans les boisL’aventure Infinite Fall ne laisse personne indifférent grâce à sa prémisse excentrique: le retour à la maison (Possum Spring, ville peuplée d’animaux) après un revers en termes d’avenir et d’économie. Une expérience qui invite à la réflexion et qui ne passe pas inaperçue en raison de la direction artistique curieuse qu’elle revendique. Un ensemble aussi étrange que magnifique.

CupheadL’un des rares jeux qui peut se vanter d’être une série de dessins animés avec toute la loi. Le travail du Studio MDHR a mis fin à la patience de plusieurs joueurs en raison de sa proposition exigeante, qui alterne entre des patrons finaux redoutables et des sections de plate-forme difficiles. Visuellement, une merveille, dessinée entièrement à la main. Une œuvre d’art.

Hollow KnoghtLe bijou Team Cherry ne pouvait pas manquer la fête. Un jeu vidéo qui est déjà parmi les meilleurs metroidvania de tous les temps pour de nombreux utilisateurs, dont l’emballage va au-delà d’être un grand jeu. Et c’est que son ensemble audiovisuel est impressionnant; le détail de ses paramètres, ses ennemis et le fait qu’il ait rendu un thème si sombre si beau.

Ori et la volonté des mèchesIl existe des jeux vidéo capables d’atteindre les profondeurs du cœur et Ori et la forêt aveugle en fait partie. Le travail de Moon Studios a été l’une des surprises de la génération actuelle grâce à son action passionnante et sa belle section artistique. Des qualités qui ont été améliorées dans une suite encore plus belle, spectaculaire et passionnante.

TransistorBastion, Pyre, le récent Hadès … Le studio californien Supergiant Games mise toujours sur quelque chose de nouveau et d’excentrique à la fois jouable et artistique. Nous aurions pu conserver l’un de ses titres, mais nous avons opté pour le fantastique Transistor. Une histoire de science-fiction puissante, une mécanique RPG et des designs époustouflants.

Enfant de lumièreIl semble incroyable que six années se soient écoulées depuis qu’Ubisoft Montréal nous a enchantés avec Child of Light, l’aventure RPG avec Aurora. Une proposition curieuse qui rassemble des plateformes, des combats au tour par tour, une histoire racontée en vers et, bien sûr, une merveilleuse section artistique. Il est arrivé en 2014, et il est toujours aussi beau que son jour d’ouverture.

RiMELe studio espagnol Tequila Works nous a surpris avec cette belle aventure de puzzle qui rappelle l’artiste Joaqun Sorolla. Ses couleurs et le design de son monde fantastique ont une beauté inégalée, mais RiMe est également l’un de ces jeux vidéo qui sait évoluer avec l’histoire qu’il raconte. Une grande aventure qui vaut la peine d’être jouée.

