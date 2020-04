Les PNJ de Fallout 76 ne se soucient pas de se faire tuer

Capture d’écran: Rattler (Bethesda)

La mise à jour de Fallout 76 Wastelanders de cette semaine a ajouté des personnages non-joueurs humains au jeu pour la première fois. Naturellement, l’une des premières choses que les joueurs ont essayé de faire a été de les neutraliser.

Les joueurs ont trouvé toutes sortes de nouveaux détails curieux dans le jeu grâce à sa population en plein essor, du retour des rouleaux de pizza à un nouvel approvisionnement alimentaire pour les cannibales, donc il n’a pas fallu longtemps avant d’essayer de voir ce qui se passerait quand ils nuaient le règlement de la Fondation par les PNJ humains.

“Certains monstres ont détruit la Fondation le premier jour”, a rapporté un joueur sur le sous-programme du jeu. «Les colons là-bas ont juste enfilé des combinaisons Hazmat et ont repris leurs activités habituelles; balayer les rues, courir les étals et jouer de la musique sur la place de la ville. Les colons gagnent pour la faction post-apocalyptique la plus froide de tous les temps. »

PC Gamer a repéré une vidéo du nuking sur YouTube par un utilisateur appelé Rattler, qui montre à quel point les nouveaux colons du jeu font face calmement à la tempête apocalyptique qui les enveloppe. Bethesda ne peut évidemment pas les laisser mourir ou leurs histoires et quêtes mourraient avec eux, alors au lieu de cela, les PNJ s’adaptent. Contrairement à d’autres Fallouts, vous ne pouvez pas tuer les PNJ avec lesquels vous conversez dans Fallout 76. Il ne s’agit pas de Megaton.

“La seule fois où je manque d’être à l’intérieur du coffre-fort, c’est quand le temps est mauvais … ou s’il y a une bombe nucléaire”, explique l’un d’eux après avoir été bombardé. Malheureusement, dans Fallout 76, c’est pratiquement tous les jours.

.