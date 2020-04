Les Pokémon bébé obtiennent des versions Dynamax dans la zone sauvage de l’épée et du bouclier

Capture d’écran: Nintendo

Le plus grand Pokémon est devenu beaucoup plus petit. À partir d’aujourd’hui, les joueurs de Pokémon Sword and Shield sont beaucoup plus susceptibles de rencontrer des versions Dynamax de certaines des créatures les plus célèbres de la franchise, y compris Pichu, une souris douloureusement adorable qui a eu un tour en tant que bagarreur surpuissant dans Super Smash Bros.Ultimate.

Les Pokémon Dynamax sont des versions amplifiées de Pokémon standard uniques à la génération VIII. Ils ont des statistiques améliorées. Ils ont des mouvements spéciaux et spécifiques au type (par exemple, Max Knuckle ou Max Lightning). Ils sont immunisés contre certains effets de changement de jeu, comme les attaques qui provoquent des tressaillements ou des KO à un coup. Ils sont aussi hilarement énormes.

Le mois dernier, The Pokémon Company a augmenté la probabilité de rencontrer des versions massives de Pokémon déjà massifs – Charizard, Garbodor, Copperajah et Duraludon – jusqu’au 27 avril. Maintenant, en plus de ces grosses bêtes, vous pouvez rencontrer une nouvelle récolte de Dynamax Pokémon dans le cadre d’un nouveau mini-événement Max Raid, qui sera disponible jusqu’à 19h59 EST le 15 avril. Ces Pokémon, qui sont tous capturables, sont pour la plupart des bébés:

BonslyBudewCleffaDitto (pas techniquement un bébé, mais bon, qui ne veut pas d’un autre idem?) MantykeMime Jr.MunchlaxPichuRioluTogepiToxelTyrogueWynaut

Dans le récit de Sword and Shield, les Pokémon Dynamax n’apparaissent que dans les soi-disant Power Spots, des zones débordantes d’énergie éthérée. Les stades Pokémon entrent dans cette catégorie. (D’autres endroits que nous supprimons pour des raisons de spoiler le font aussi.) Ils apparaissent principalement comme des Pokémon d’autres entraîneurs – que, conformément à la tradition de la série, vous ne pouvez pas attraper – mais vous pouvez également les rencontrer sur leur propre terrain. Tout ce que vous avez à faire est de vous diriger vers la zone sauvage. Vous y trouverez Pokémon Dens: des puits hexagonaux qui brillent en rouge camion de pompier et émettent des faisceaux de lumière.

Interagir avec un repaire Pokémon déclenche une bataille Max Raid. Là, vous et trois autres entraîneurs Pokémon ou coéquipiers d’IA pouvez affronter un Pokémon Dynamax. Pour la plupart, gagner le combat vous donne une chance de capturer ces Pokémon. (Dans des cas extrêmement rares, comme pour l’événement Pokémon Day Mewtwo Max Raid, battre la bataille ne vous donne guère plus que des droits de vantardise et quelques objets rares.) À la fin du combat, toute personne qui participe peut lober un Pokéball, mais l’hôte du raid a plus de chances de succès. C’est une façon amusante pour les joueurs de fin de partie d’essayer des combats difficiles et d’ajouter potentiellement de nouveaux Pokémon puissants à leurs équipes.

Bien sûr, les Pokémon capturés retrouvent leur taille normale une fois qu’ils ont rejoint votre groupe. Pour les sur-redimensionner, vous devrez vous diriger vers un Power Spot.

Comme toujours, Max Raids promet la possibilité de marquer des objets rares et sucrés, comme les Big Nuggets ou les bonbons EXP. Lors de la victoire, ce lot actuel de batailles peut conférer une Everstone (un élément qui stoppe l’évolution) ou un Destiny Knot (quelque chose que vous pouvez utiliser lors de la reproduction de Pokémon pour transmettre des IVs du parent au bébé).

Mais, éléments mis à part, le vrai prix est Pichu. Demandez à n’importe quel joueur Smash.

