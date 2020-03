Les Pokémon Épée et Bouclier ne seront plus exclusifs pendant quelques jours

L’épée et le bouclier Pokémon ne sont pas étrangers aux événements spéciaux qui nous permettent d’obtenir certains pokémon grâce aux batailles Max Raid. Auparavant, nous avons vu les initiales de Kanto obtenir la version Gigantamax grâce à ces célébrations. Maintenant Le prochain grand événement vous permettra de compléter votre PokéDex quelle que soit la version que vous possédezComme vous pourrez attraper des Pokémon exclusifs de Sword in Shield et vice versa.

C’est comme ca, Sword is Shield et Shield is Sword. À partir du 25 mars, Galarian Corsola et Galarian Ponyta, exclusives à Shield, peuvent être trouvées dans Sword; et Galarian Darumaka et Galarian Farfetch’d, exclusifs à Sword, seront à vous chez Shield. Un peu déroutant, mais avec cela, vous pouvez profiter d’une collection complète.

Comme d’habitude, ce seront des captures d’écran des batailles Max Raid. L’événement est appelé à juste titre «l’événement d’achèvement de Pokedex», ce qui sera bon pour ceux qui ont à peine atteint la région de Galar. Ceux qui aiment Sword and Shield depuis 2019, cet événement ne sera probablement pas si nécessaire.

3 月 26 日 (木) 8 時 59 分 ま で, 「ポ ケ モ ン ソ ー ド · シ ー ル ド」 の ワ イ ル ド エ リ ア 内 の ポ ケ モ ン の 巣 で, サ ニ ー ゴ (ガ ラ ル の す が た) や ダ ル マ ッ カ (ガ ラ ル の す が た) な ど, そ れ ぞ れ のソ フ ト で 通常 で は 出現 し な い ポ ケ モ ン に 出 会 い や す く な っ て い る モ モ ン 図 の 完成 tw tw tw tw tw 剣 ポ ポ 剣 剣 剣 剣 ポ ポ ポ ポ ポ ポ

– ポ ケ モ ン 公式 ツ イ ッ タ ー (@Pokemon_cojp) 19 mars 2020

Sur des thèmes similaires, le troisième épisode de Pokémon: Twilight Wings est maintenant disponible. De même, le premier film Pokémon est disponible gratuitement.

Via: Serebii

