Les portails enchantés ressemblant à Cuphead reviennent à Kickstarter

Portails enchantés – le jeu de plateforme 2D qui a pris de la chaleur pour ressembler beaucoup à Cuphead – retourne à Kickstarter, a annoncé le développeur Xixo Game Studio.

Le jeu a été annoncé pour la première fois en octobre de l’année dernière, avec une sortie Switch sur les cartes même à ce stade précoce. Il a rapidement été accusé d’avoir plagié l’apparence de Cuphead, et la campagne de financement participatif a été annulée peu de temps après – bien que le développeur ait insisté sur le fait que cela était dû à l’intérêt d’un éditeur, annulant la nécessité du Kickstarter.

Maintenant, Xixo Game Studio ressuscite le lecteur de financement participatif, affirmant qu’il leur permettra de mieux contrôler le projet – et a publié une nouvelle bande-annonce étendue pour prendre en charge cela.

Voici la déclaration:

Après plusieurs mois de dur labeur et d’exploration de différentes options pour financer le développement de Portails Enchantés, nous avons finalement décidé de relancer la campagne Kickstarter car nous pensons que cela nous donnerait plus de contrôle sur le projet. À cette fin, nous avons créé une nouvelle bande-annonce étendue dans laquelle nous montrons certains des changements et des nouveaux ajouts que nous avons apportés au jeu et vous avez été nombreux à suggérer:

– Étant donné le grand nombre de personnes qui ont demandé que Enchanted Portals soit sur PS4, nous avons décidé de le lancer sur cette plate-forme en plus de PC et Switch.

– Nous avons apporté quelques ajustements à la vitesse de jeu globale, dans le but d’offrir une expérience plus excitante et dynamique.

– Nous avons mis un accent particulier sur les éléments et les mécanismes qui aident notre jeu à se différencier davantage de Cuphead, y compris une nouvelle bande sonore plus diversifiée qui utilise différents styles musicaux pour chaque monde du jeu.

– Nous avons ajouté des étapes de plate-forme, avec une grande variété d’interactions personnage-environnement pour pimenter le gameplay.

Nous sommes vraiment ravis de faire enfin cet énorme pas en avant dans le développement de Portails Enchantés, nous espérons que vous apprécierez la nouvelle bande-annonce et nous vous remercions du fond du cœur pour votre soutien continu!

.