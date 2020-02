Les pré-inscriptions Mega Man X DiVE sont désormais disponibles pour l’Asie

Capcom Taiwan a ouvert les pré-inscriptions pour le prochain titre de smartphone Mega Man X DiVE en Asie.

Pour ceux qui ont peut-être oublié, Mega Man X DiVE est un prochain jeu de plateforme 2D pour smartphone basé sur la série Mega Man X, dont le lancement est prévu au premier trimestre 2020.

Les joueurs qui se préinscrivent au jeu recevront une copie du personnage reploïde Alia des jeux, tandis qu’une récompense en monnaie séparée sera distribuée à tous les joueurs lorsque les pré-inscriptions atteindront un certain montant.

La préinscription peut être effectuée via ce site et oblige les joueurs à suivre et à aimer la page Facebook du jeu ainsi qu’à fournir une adresse e-mail valide. Veuillez noter que la préinscription n’est disponible que dans les pays suivants: Taïwan, Hong Kong, Macao, Singapour, Malaisie, Philippines, Indonésie, Thaïlande et Cambodge. Les joueurs qui ont rejoint la version bêta mondiale d’origine doivent désactiver leur accès via ce lien avant la préinscription.

Capcom a également téléchargé une nouvelle bande-annonce pour le jeu qui peut être trouvée ci-dessous:

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

