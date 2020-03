Les précommandes de Xenoblade Chronicles: le coffret collector de l’édition définitive est disponible sur le Nintendo UK Store

Si vous espérez mettre la main sur la nouvelle version fantaisie de l’ensemble de collection de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition sur Switch, vous serez heureux de savoir que les précommandes sont désormais en ligne sur la boutique officielle Nintendo au Royaume-Uni.

L’ensemble a été révélé hier dans la Nintendo Direct Mini; il sera lancé en même temps que le jeu le 29 mai et comprend une copie du jeu, un Steelbook, un vinyle de sélection sonore, un code de téléchargement de musique, une affiche au format carré et le livre d’art de 250 pages Xenoblade Chronicles Definitive Works. En plus de tout cela, les pré-commandes de la boutique officielle Nintendo UK vous offrent également un porte-clés Xenoblade bonus.

La version physique autonome est également disponible.

L’Amérique du Nord obtient une version en édition limitée légèrement différente appelée l’ensemble «Definitive Works». Cette version est livrée avec un livre cartonné premium et une pochette.

