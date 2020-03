Les premières de Netflix, HBO, Amazon et Disney + pour mars 2020 qui vous intéresseront si vous aimez les jeux vidéo

De l’anime Castlevania à la première de Star Wars The Mandalorian. Même si vous arrêtez de jouer, ne vous ennuyez pas.

Nous accueillons le printemps avec le sourire et de nombreuses séries et films qui ne manqueront pas de vous intéresser. Et en mars, vous ne vous ennuierez pas: pour commencer, vous avez la première de la nouvelle saison de Castlevania anime, pourDaniel Radcliffequi abandonne les études de magie pour jouer son propre rôlebataille royale, et le débarquement en Espagne deDisney +avec des tonnes de contenu deStar Wars et Marvel.

Nous passons en revue les versions les plus intéressantes deNetflix, HBO, Amazon Prime Video et Disney +Avec lequel les amateurs de jeux vidéo peuvent sortir la saison et oublier les allergies. Préparez-vous pour un mois de mars chargé de nouvelles et rappelez-vous que vous pouvez toujours consulter nos sorties préférées du mois de février. Ces dernières années, nous avons également publié un spécial dans lequel nous passons en revue des films et des séries basés sur des jeux vidéo qui sortiront bientôt.

Castlevania (T3, Netflix)La franchise Capcom bien-aimée présente sa troisième saison sur Netflix aux mains du grand écrivain des cmics Warren Ellis et du producteur Adi Shanar. Rejoignez l’infatigable Trevor Belmont et ses camarades dans leur combat contre Drcula et son sinistre conseil de guerre des vampires dans une série que les fans de cette saga légendaire apprécient beaucoup.

Devil May Cry (Netflix)Netflix récupère la série animée 2007 produite par Mad House, et qui comprend la participation de Bingo Morihashi, l’une des guinonias des jeux Capcom, qui maintient cette série fidèle au matériau d’origine. Dans les 12 épisodes, nous accompagnerons Dante dans sa journée de chasseur de démons professionnel pendant que nous découvrons une sombre conspiration.

Westworld (T3, HBO)Et si les PNJ rendaient toutes les humiliations et violences auxquelles ils ont été soumis dans vos jeux? Vos actions dans GTA V ou Watch Dogs 2 vous donnent-elles des remords consciencieux? Les androïdes des parcs à thème de cette série, créés par Lisa Joy et Jonathan Nolan, apportent leur révolution au monde des humains. Ils ne manquent pas de raisons d’être en colère, non?

Guns Akimbo (Amazon Prime)Daniel Radcliffe incarne un jeune homme ennuyé par son travail et attristé par son ex-petite amie qui est sélectionnée par un gang clandestin pour participer à un jeu mortel où leurs participants doivent se battre comme d’authentiques gladiateurs pendant que le concours est diffusé en direct. Avez-vous imaginé que PUBG pourrait devenir comme ça?

Le Mandalorien (Disney +)Vous vous souvenez de Star Wars: Bounty Hunter de LucasArts? L’univers Star Wars ouvre sa première série d’action réelle dans une aventure à saveur occidentale inspirée par le manga essentiel de The Lone Wolf and his Puppy, de Kazuo Koike et Goseki Kojima Mais avec des vaisseaux spatiaux, des stormtroopers, des extraterrestres et chasseur de primes!

Recommandation de geek: Disney +Le 24 mars, la plateforme de streaming Disney arrive enfin en Espagne. Et non seulement avec les classiques animés du célèbre producteur, mais aussi avec toutes les premières, des séries mystiques telles que Duck Adventures, l’univers du film Marvel, Star Wars, The Simpsons et les documentaires National Geographic. Quel catalogue!

