Les premières équipes à se qualifier pour le LA Major

Voici quelques-unes des équipes qui se rendront à Los Angeles.

Après quelques jours d’action épique, nous connaissons enfin les noms de certaines équipes qui ont déjà obtenu leur place pour le prochain Los Angeles Major. Comme vous le savez, la troisième Major du DPC 19/20 aura lieu dans environ un mois. Seize des meilleures équipes du monde se battront pour un gigantesque prize pool de 1 M $ US. De plus, cet événement fournira également un total de 15 000 points DPC, qui sont nécessaires pour que les équipes puissent se qualifier pour TI 10.

Jetons un coup d’œil aux deux premières équipes qui ont atteint le Major.

MER

Fnatic

Nous nous qualifions pour #ESLOne Los Angeles!

Malgré tous nos efforts pour retarder le match, les problèmes Internet de @ AdroitDota nous ont empêchés de jouer le jeu que nous voulions tous, nous permettant de nous qualifier pour le LA Major.

Nous souhaitons un bon ping à @AdroitDota et @ioesportsgg dans le jeu de qualification restant. 😤🙏 pic.twitter.com/tz3akZaNPF

– FNATIC (@FNATIC) 11 février 2020

Comme prévu, la première équipe qui a réussi à obtenir une place pour cet événement était Fnatic. Cette organisation s’est révélée être l’une des équipes les plus stables de la région ESE. Même si TNC Predator a remporté quelques événements importants au cours des deux derniers mois, Fnatic a quand même bien joué pendant cette période.

En fait, à en juger par les résultats de ces qualifications, la TNC est une nouvelle fois en crise, car elle n’a pas pu obtenir de place pour le Major.

Geek Fam

Encore merci à tous nos fans, amis, famille et patrons pour tout le soutien! ☺️ # geekfam #dota #DPC #Major #ESL #LAMajor #SEAQualifiers #wheregeeksbelong #onceageekalwaysafam #letsgogeeks pic.twitter.com/89aRqasmWi

– Geek Fam (@TeamGeekFam) 11 février 2020

La deuxième équipe SEA qui ira au Major est Geek Fam. Nous ne pouvons pas vraiment dire que nous sommes surpris parce que cette équipe est en hausse depuis un certain temps maintenant. Depuis les changements drastiques de l’alignement qui ont eu lieu il y a quelques mois, Geek Fam a été l’une des équipes SEA les plus dominantes.

Néanmoins, Carlo “Kuku” Palad et ses coéquipiers n’ont pas pu se qualifier pour le deuxième Major de l’année. En conséquence, ils ont dû passer par le mineur pour gagner, mais cela ne s’est pas produit non plus.

Heureusement, la jeune équipe pourra enfin montrer ses véritables prouesses sur la grande scène.

L’Europe 

Secret d’équipe

C’EST ÇA! Une autre série parfaite dans le sac 👏

Invaincu ET qualifié pour l’ESL One Los Angeles 2020 Major 🌴 # SecretDota #ESLOne pic.twitter.com/ezAqAo84xn

– Team Secret (@teamsecret) 11 février 2020

Comme tout le monde s’y attendait, Team Secret est devenue la première équipe européenne à avoir réussi à se qualifier pour cette Major. Nous dirions que ce n’était pas une promenade dans le parc pour eux mais à vrai dire, ça l’était.

La centrale européenne a terminé sans perdre une seule carte. Cela a prouvé une fois de plus qu’ils sont l’une des meilleures équipes du monde, en particulier au cours des deux derniers mois.

Après une brise à travers la phase de groupes, Secret a dû lutter contre les Ninjas en pyjama. Malgré le fait que NiP a montré beaucoup de signes d’amélioration dans ces qualifications, leurs efforts pour empêcher Secret de revendiquer cette place pour le Major de LA n’étaient tout simplement pas suffisants.

OG

Notre billet pour la #ESLOne Los Angeles Major est désormais sécurisé!

Notre nouvelle équipe commencera sa course vers l’International 2020 le mois prochain! À bientôt! #DreamOG pic.twitter.com/DFE0tk9d8f

– OG (@OGesports) 11 février 2020

Semblable à Team Secret, OG a également réussi à balayer la compétition avec peu ou pas d’effort. Cependant, contrairement à TS qui a la même liste depuis un certain temps maintenant, OG a ajouté trois nouveaux joueurs au cours des deux derniers jours.

Malgré cela, les deux fois champions de TI n’ont eu aucun problème à déchirer leurs ennemis. En fait, la seule équipe qui a réussi à gagner un match contre eux était Ninjas en pyjama.

Ce sera l’une des équipes les plus intéressantes que nous suivrons lors du prochain événement. De par son apparence, OG a définitivement ce qu’il faut pour gagner cette Major. Cependant, nous devons encore voir si cela se produira.

Conclusion

Il y a beaucoup plus d’équipes que nous n’avons pas encore vues dans cette impressionnante Major. Soyez sûr de regarder la série restante demain car nous saurons qui remplira les créneaux horaires de cet événement.

