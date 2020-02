Les premières images de Baldur’s Gate 3 sont filtrées

Aujourd’hui est un grand jour pour les fans de Baldur’s Gate. Dans quelques heures seulement, la grande révélation du gameplay officiel de Baldur’s Gate 3 aura lieu. les fuites n’ont pas attendu et ont déjà gâché la surprise de plus d’un.

Les images filtrées nous donnent un premier aperçu de certains des personnages que nous trouverons dans notre aventure; des environnements magiques qui nous rappellent la saga Divinity: Original Sin, dans le meilleur des sens; et un peu des ennemis qui se dressent sur notre chemin.

De même, les images nous donnent un petit aperçu de ce que pourrait être le gameplay du jeu, puisque il semble que les joueurs peuvent choisir entre des options de combat en temps réel et au tour par tour, comme indiqué par l’icône sur la barre d’actions.

La filtration provient du site français JeuxActu, bien que les images ne soient plus trouvées pour le moment. Baldur’s Gate 3 est actuellement en cours de développement pour PC et Google Stadia et atteindra un accès anticipé sur Steam d’ici la fin de l’année. La grande révélation officielle du gameplay aura lieu aujourd’hui à PAX East à partir de 14h30 (heure de Mexico), et ici vous pouvez le voir en direct.

Via: Gaming Bolt

