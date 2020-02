Les premiers détails de Kingdom Hearts Dark Road émergent, le spin-off mobile qui explore le passé de Xehanort

Le titre sera intégré dans l’Union χ[Cross]comme une aventure indépendante qui présente de nouvelles techniques de jeu.

Il y a quelques semaines, il a été annoncé qu’un nouveau jeu mobile deKingdom HeartsIl était en route, une campagne a même été lancée pour que les joueurs devinent quel sera son nom officiel. Peu de temps après, il a été annoncé que Dark Road sera le nom officiel de cette nouvelle aventure de la série croisée de Square Enix et Disney.

Cette semaine, lepremiers détailsde ce titre. Bien qu’il souligne son caractère indépendant à l’égard de Kingdom Hearts Union χ[Cross], il a été confirmé que le jeuêtre publié dans la même applicationen option de votre menu. Ceux qui souhaitent jouer à Dark Road uniquement n’auront pas besoin de jouer à Union χ, mais il est annoncé qu’il y aura des avantages spéciaux pour les joueurs des deux titres.

Des combats passionnants et à grande vitesse sont la promesse de cette série dérivée.Accompagnant les premières images du jeu, des informations importantes sur sa proposition ont été proposées. Depuis le début, suivez la ligne degraphiques en deux dimensionscette Union actuelle χ, même s’il semble quela principale différence réside dans sa jouabilité. La capture d’écran qui montre le combat rend évident l’utilisation de cartes et promet des batailles passionnantes et à grande vitesse qui dépendront des réflexes.

Comme précédemment spéculé, ce jeu suit de prèsL’histoire personnelle de Xehanort, explorez son passé et les raisons qui l’ont amené à devenir le chercheur des ténèbres.

Jusqu’ici Kingdom Hearts Dark Road n’a pas de date de sortie exacte, mais on sait quearriver au printemps. Entre autres nouvelles de la franchise, nous vous rappelons que toute la saga est également disponible sur Xbox One et qu’un package de compilation pour PS4 a été annoncé qui comprend toute la série, y compris Kingdom Hearts III.

