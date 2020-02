Les premiers détails du nouveau Bungie IP émergent

Depuis quelques années, Bungie a réussi à se séparer de Halo et à se faire connaître par Destiny, la seule franchise actuelle du développeur. Bien qu’il devrait continuer à le soutenir pendant plus d’années, l’étude avait déjà clairement indiqué qu’il cherchait à avoir une plus grande portée en termes de franchises. Apparemment, il s’y prépare, alors que des indices commencent à apparaître sur son nouveau projet.

Par le biais de son site Web, Bungie a publié un poste vacant pour le poste de «directeur artistique de l’incubation». Ce qui attire le plus l’attention de ce travail, c’est qu’avec lui, l’entreprise cherchera à créer des personnages «joyeux et fantastiques». De plus, le manager devrait savoir très bien comment l’art influe sur le gameplay et comment ces personnages peuvent permettre aux fans de s’en inspirer à travers le cosplay.

«En tant que directeur artistique de l’incubation, vous définirez l’apparence du nouveau Bungie IP et travaillerez sur tous les aspects de l’art pour établir un prototype sur la voie de la production. Ce qui est plus important, c’est que vous travaillerez avec une équipe amusante, dévouée, passionnée et dévouée pour créer une nouvelle franchise à Bungie », indique la description de l’offre d’emploi.

Comme vous pouvez le voir, la vacance est intéressante. Compte tenu de la proposition de Destiny, tout semble que le développeur envisage de prendre une direction très différente avec son prochain titre, à en juger par la façon dont les personnages sont décrits, qui semblent continuer dans la lignée de la fantaisie, mais pas tellement dans ton caché de Destiny.

