Les premiers jeux exclusifs Xbox Series X arriveront également sur Xbox One

Au-delà de ses spécifications techniques, le Xbox Series X Vous devez également présenter un catalogue de jeux exclusifs suffisamment attractifs. Microsoft est pleinement conscient de cette situation et a donc acquis des études renommées ces dernières années. Cependant, ceux de Redmond ont clairement indiqué que, Lors du lancement, la nouvelle console partagera ses titres First Party avec la Xbox One.

Matt Booty, directeur de Xbox Game Studios, a déclaré à MVC que son objectif était de proposer des jeux intergénérationnels pour un ou deux ans —Après le lancement de la série X—. Et ils n’ont pas l’intention de négliger la confiance des acheteurs de Xbox One: “Nous voulons nous assurer que si quelqu’un investit dans Xbox, maintenant ou dans la série X, il a le sentiment d’avoir fait un bon investissement et que nous nous engageons sur le contenu.”

Ce qui précède, cependant, pourrait soulever des doutes quant à la stratégie de vente de nouveau matériel. Comment comptez-vous attirer l’attention des acheteurs si les premiers jeux atteignent également la Xbox One? Le directeur a dit que permettra aux performances de la série X de “parler de lui-même”. Cela suggère que la différence dans la section visuelle sera vraiment significative.

“Notre approche est de choisir une ou deux propriétés intellectuelles sur lesquelles nous allons nous concentrer pour nous assurer qu’elles seront disponibles au lancement de la console, en profitant de toutes ses fonctionnalités. Pour nous ce sera Halo Infinite, ce qui est une excellente opportunité. C’est la première fois en plus de 15 ans que nous lançons un titre Halo synchronisé avec une nouvelle console. Et cette équipe [343 Industries] Il fera certainement des choses pour profiter de la série X “, a ajouté Booty.

Nous devons nous assurer de maintenir la barre de haute qualité et lancer des jeux dont nous pouvons être fiers et dont les fans peuvent être fiers en tant qu’exclusivité Xbox.

Pour l’instant, on ne sait pas si Sony prendra un chemin similaire avec la PlayStation 5. Il n’y a actuellement aucun titre exclusif confirmé pour le produit mentionné, mais il est clair que The Last Of Us Part II et Ghost of Tsushima guideront également la bibliothèque exclusive initiale de la PS5. . De toute façon, les deux consoles seront rétrocompatibles. Nous devrons attendre le dernier trimestre de l’année pour voir si Microsoft s’approche de sa décision.

