Les prix des Jeux BAFTA 2020 seront diffusés en ligne en raison du coronavirus

Les BAFTA Games Awards de cette année sont le dernier événement à ressentir l’effet des préoccupations persistantes entourant la nouvelle épidémie de coronavirus. Plutôt que d’accueillir son traditionnel tapis rouge, BAFTA a décidé de changer le format et de diffuser en direct les gagnants en ligne.

Une déclaration concernant le changement a été partagée aujourd’hui, confirmant que le livestream sera diffusé le même jour que l’événement original devait avoir lieu, le 2 avril:

Au milieu des préoccupations croissantes concernant la propagation du coronavirus (COVID-19) et le nombre de candidats devant voyager de l’étranger, nous avons pris la décision de changer le format des BAFTA Games Awards du mois prochain à partir d’une cérémonie de tapis rouge au Queen Elizabeth Hall à Londres à un flux en direct en ligne, qui sera diffusé dans le monde entier le même jour que prévu (jeudi 2 avril).

La santé et le bien-être de nos clients et de notre personnel restent notre priorité absolue, il n’y aura donc pas d’audience en direct et nous sommes maintenant en train d’informer tous nos nominés, invités, partenaires et fournisseurs du changement. Le nouveau format comprendra l’annonce des gagnants des Games Awards et nous sommes impatients de partager plus de mises à jour dans les semaines à venir.

Les nominés pour le spectacle ont été révélés la semaine dernière, avec Luigi’s Mansion 3 se porte particulièrement bien pour lui-même.

D’autres événements de jeu récemment annulés ou modifiés par le coronavirus incluent GDC, les Championnats internationaux Pokémon Europe 2020 et, bien sûr, E3 2020.

