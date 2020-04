Les problèmes de visa empêchent neptuNo de jouer avec Guangzhou Charge

Alberto “neptuNo” González doit quitter la Corée du Sud à l’expiration de son visa. Il ne pourra pas assister aux prochains matchs de Guangzhou Charge en Overwatch League.

La crise sanitaire des coronavirus frappe à nouveau l’Overwatch League. La charge de Guangzhou a publié une déclaration officielle annonçant qu’Alberto “neptuNo” González ne pourra pas jouer avec l’équipe à l’expiration de son visa.

Comme l’Overwatch League a annulé tous les homestands pour un format en ligne, les joueurs se réunissent avec leurs équipes dans les maisons de jeux. Cependant, la plupart de ces équipes sont internationales, ce qui signifie que les joueurs étrangers ont besoin d’un visa pour rester à l’étranger. C’est exactement ce qui s’est passé avec Alberto “neptuNo” González, dont le visa ne peut plus lui permettre de rester avec son équipe en Corée du Sud.

Annonce officielle pic.twitter.com/mMKzg9RmpY – GuangzhouCharge (@GZCharge) 24 avril 2020

Le principal soutien espagnol de Guangzhou Charge doit renouveler son visa pour revenir avec l’équipe de leur maison de jeux en Corée du Sud. Pour ce faire, Alberto “neptuNo” González doit retourner dans son pays d’origine, l’Espagne. La situation en Espagne due au coronavirus est compliquée. Avec plus de 220 000 cas confirmés, l’Espagne est l’un des pays européens avec la plus grande propagation de COVID-19. Le pays est sous verrouillage national depuis le 14 mars. L’obtention d’un visa en ces temps pourrait prendre plus de temps que d’habitude.

malheureux, demain je dois retourner en Espagne pour obtenir mon visa donc je ne pourrai pas aider mon équipe et être avec eux … 😭😭 – neptuNo (@Neptuno) 24 avril 2020

Qu’est-ce que cela signifie pour Guangzhou?

Jusqu’à ce qu’il obtienne un nouveau visa pour la Corée du Sud, González ne peut pas jouer avec Guangzhou Charge. C’est un coup dur pour l’équipe, car Alberto “neptuNo” González et Charlie “nero” Zwarg en tant que Pharah / Mercy se sont bien comportés dans leurs matchs. Jung-yeon “Chara” Kim remplace neptuNo jusqu’à son retour. Les deux joueurs ont des styles de jeu différents, neptuNo jouant principalement sur Mercy pour garder la Pharah de Nero, tandis que Chara est un joueur agressif de Lucio.

De plus, le joueur hors réservoir Qi “Wya” Haomiao est toujours bloqué à l’étranger en raison de ses propres problèmes de visa. Le joueur chinois est coincé en Chine avec son compatriote entraîneur Yan “creed” Xiao. Guangzhou Charge a maintenant perdu deux joueurs et un entraîneur en raison de problèmes de visa. Ils devront s’adapter au fur et à mesure que la Overwatch League continue.

Le calendrier des matches pour Guangzhou Charge est le suivant:

Mars

28 – vs Shanghai Dragons – PST 1h00

29 – vs Hangzhou Spark – PST 3h00

avril

03 – vs Chengdu Hunters – PST 3:00 am

04 – vs Hangzhou Spark – PST 3h00

05 – vs Chengdu Hunters – PST 3:00 am

10 – vs Shanghai Dragons – PST 3h00

11 – vs Shanghai Dragons – PST 3h00

12 – vs Hangzhou Spark – PST 1h00

18 – vs Hangzhou Spark – PST 3h00

19 – vs Shanghai Dragons – PST 3h00

25 – vs Hangzhou Spark – PST 3h00

26 – vs Chengdu Hunters – PST 3:00 am