Les problèmes sont de retour sur Xbox LIVE et l’un d’eux affecte DOOM Eternal

Ces derniers jours, peut-être au pire moment possible, Xbox LIVE a constamment présenté des problèmes et aujourd’hui, ils sont apparus à nouveau dans certains secteurs spécifiques et même pendant les débuts de DOOM Eternal, qui, soit dit en passant, a été très bon devant les critiques et les joueurs.

Il y a quelques heures, le compte de support Xbox officiel a signalé que la version DOOM Eternal de Xbox One avait quelques problèmes en ce qui concerne les réclamations de récompenses. Dans ce cas, la marque a signalé que son équipe était déjà au courant de la faille et a demandé aux joueurs de rester à l’affût des futures mises à jour pour en savoir plus sur les progrès.

Nous sommes conscients que certains utilisateurs connaissent des retards lors de l’utilisation des récompenses de jeu dans DOOM Eternal. Nos équipes ont identifié le problème et travaillent actuellement à le résoudre. Nous vous tiendrons au courant ici lorsque nous aurons des mises à jour!

– Support Xbox (@XboxSupport) 20 mars 2020

Cependant, la journée bien remplie de Xbox LIVE ne s’est pas arrêtée là car il y a quelques minutes, le compte de support a signalé qu’il y avait des problèmes dans le système d’appairage, de chat et de recherche de groupes. À cet égard, il s’est assuré que les ingénieurs Xbox LIVE travaillent déjà pour trouver une solution.

Nous sommes conscients que les utilisateurs rencontrent des problèmes avec le matchmaking, Party Chat et la recherche de groupes. Nos ingénieurs travaillent sur la correction de ce problème maintenant. Nous vous tiendrons au courant ici lorsque nous aurons des mises à jour!

– Support Xbox (@XboxSupport) 20 mars 2020

Il convient de mentionner que les problèmes de Xbox LIVE pourraient être dus à la saturation que la plate-forme connaît ces jours-ci en raison des mesures d’isolement qui ont été prises par le coronavirus, une situation qui a conduit à une plus grande consommation et distribution des données sur Internet.

