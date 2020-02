Les prochains pistolets Halo Infinite Nerf confirment les habillages d’armes, un indice sur la date de sortie

Par Sherif Saed,

Mercredi 19 février 2020 13:32 GMT

Les premières nouvelles de Halo Infinite depuis des mois proviennent d’une source peu probable.

Nerf, la marque d’armes à feu de Hasbro, a annoncé une nouvelle gamme de Halo répliques. Repris par Gamespot, la série Halo comprend le MA40 Blaster (AR), le SPNKR ainsi que le Needler.

Les designs sont basés sur Halo Infinite, ce qui les rend intéressants. Le MA40 Blaster à 50 $ est livré avec un code qui déverrouille le schéma de couleurs spécifique de Nerf dans Halo Infinite. Les fans de Halo sauront que ce modèle particulier du célèbre fusil d’assaut porte un nouveau nom et un design modifié, il fera donc probablement ses débuts avec Infinite.

Ce n’est pas le premier jeu Halo à permettre aux joueurs de modifier l’apparence de leurs armes, bien sûr, mais c’est la confirmation que les skins seront présentés dans Infinite. Peut-être que nous allons même voir des offres similaires avec d’autres marques, similaires à Call of Duty.

En effet, le développeur 343 Industries vante déjà des fonctionnalités de personnalisation de niveau Reach dans Infinite, nous nous attendons donc à ce que ces options soient étendues.

Il y a aussi une autre ride intéressante à cela. Les trois jouets seront disponibles à l’achat à partir du 1er octobre. Halo Infinite n’a pas de date de sortie au-delà de la vague cible de vacances 2020 révélée à l’E3 l’année dernière.

Les jouets à thème de cette nature sont généralement lancés lors du lancement du produit dont ils font la promotion. Hasbro voudrait que le battage médiatique et l’anticipation autour du jeu augmentent les ventes, il est donc possible que Halo soit disponible en octobre. C’est évidemment entièrement spéculatif, mais je ne vois pas de jouets en vente bien avant la fin du jeu.

Dans tous les cas, 343 a fait monter l’E3 2020 en tant que prochaine grande exposition de Halo Infinite, nous en apprendrons sans doute plus en juin. Le jeu arrive sur PC, Xbox One et Xbox Series X.

