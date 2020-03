Les profils utilisateur Steam auront une refonte, mais cela ressemble beaucoup moins que la bibliothèque

Il s’agit d’un changement de style sans fonctions mécaniques apparentes, faute de détails.

Au cours des derniers mois,SoupapeA publié une mise à jour majeure pour l’onglet de la bibliothèque de la plate-forme Steam qui a changé son apparence presque entièrement, la version actuelle est plus personnalisable, rationalisée et pratique. Maintenant, selon les conclusions du “ dataminer ” Pavel Djundik (créateur de la base de données Steam), ce qui suitpointer vers la réformesera leprofils utilisateurs.

Cela a été montré dans son compte Twitter personnel, accompagnant les nouvelles deun comparatifentre le modèle de profil classique et le suivant. Et la vérité est que, bien que les changements soient notoires, de nombreux partisans de Djundik ont ​​exprimé unsentiment de déceptionCela peut être facilement compris: d’une manière générale, il ne semble pas y avoir de changement notable dans la disposition ou le fonctionnement de tous les éléments que nous connaissons déjà.

Oui, nous avons un bloc de contenu unique, plus unifié, simple et attrayant, avec des transparences plus différenciables et des boîtes personnalisables; mais il manque du poids. Bien sûr, nous vous recommandons fortement de prendre en compte le large éventail de possibilités qui séparent ces images de lamise à jour finale.

Il n’y a aucun moyen de savoir si Valve continuera d’itérer sur ce même modèle, combien de changement avant d’atteindre nos clients numériques, quand cela se produira ou si cela se produira vraiment. Donc, pour le moment, c’est toujours un geste directeur pour l’avenir de Steam. Pendant ce temps, les parents de Half-Life expérimentent d’autres outils pour encourager les utilisateurs de la plateforme à continuer de jouer.

