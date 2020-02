Les protagonistes de Final Fantasy VII Remake se réunissent dans un grand art

Le retard de Final Fantasy VII Remake a certainement déçu de nombreux joueurs; Cependant, cela a aidé Square Enix à améliorer la qualité du titre et lui a également donné le temps de publier plus de matériel que prévu JRPG.

La société a révélé aujourd’hui un nouvel art de remake, où nous voyons plusieurs de ses protagonistes. Si vous avez joué le titre original, l’image vous sera familière, car elle montre l’un des moments les plus emblématiques et les plus excitants du jeu.

Sans donner de spoilers, l’art montre la fin d’une poursuite passionnante de la première partie du jeu, qui marque juste le début d’une plus grande aventure sur plusieurs continents. L’art en question montre Cloud, Barret, Tifa, Aerith et Red XIII.

Ce sont tous des personnages que vous pouvez recruter dans le cadre de votre jeu dans les premières heures du jeu. Nous ne vous en disons pas plus et nous vous laissons l’art impressionnant ci-dessous:

«Combinant des images incroyables, un design du monde impressionnant, une musique glorieuse, un combat stratégique ininterrompu axé sur l’action et une distribution captivante de personnages: Final Fantasy VII Remake arrive. Nous espérons que vous êtes prêt », a écrit Square Enix.

Récemment, nous avons appris que le retard du jeu affectera également ses débuts sur d’autres plates-formes, mais pour l’instant le JRPG est confirmé pour PlayStation 4. En revanche, la bande-annonce la plus récente montrait Red XIII et Cloud habillés en femme.

Final Fantasy VII Remake arrivera le 10 avril 2020 sur PlayStation 4. Voulez-vous en savoir plus? Cliquez ici.

