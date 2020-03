Les psychologues excluent la relation entre les jeux vidéo et la violence

Le débat sur la question de savoir si les jeux vidéo provoquent ou non la violence existe depuis des décennies, mais Association américaine de psychologie (APA) Il a réaffirmé sa position selon laquelle il n’y a aucun lien entre les jeux vidéo et le comportement violent des personnes qui y sont exposées.

Bien que sa résolution mise à jour admette qu’il existe un petit lien entre les jeux vidéo et les «comportements agressifs» tels que pousser et élever la voix, il est déclaré que cela ne devrait pas être mal compris ou mal utilisé lors de l’attribution de la violence, comme les tirs de masse, à la consommation de jeux vidéo violents.

Dans États Unis, les tirs en masse ont généralement été blâmés dans les jeux vidéo, mais le président de la APA, Sandra Shullman, déclare que ces personnes devraient se concentrer sur d’autres raisons de ces événements tragiques:

«La violence est un problème social complexe qui découle probablement de nombreux facteurs qui nécessitent l’attention des chercheurs, des spécialistes et du public. Attribuer la violence aux jeux vidéo n’est pas scientifiquement correct et détourne l’attention d’autres facteurs, tels que l’histoire de la violence, qui, nous le savons lors d’une enquête, est un indicateur fort de la violence future. »

Ce n’est que dans notre pays que les jeux vidéo ont été blâmés plus tôt cette année pour un tournage tragique qui s’est produit dans une école de Torreón, Coahuila, donc malheureusement ce type de tragédie n’est plus exclusif à États Unis. Il n’y a pas longtemps, le PDG de Take-Two Interactive a également partagé sa position sur la relation entre les jeux vidéo et la violence, affirmant que “blâmer ces médias était quelque chose de totalement irrespectueux”.

Source: GamesIndustry.biz

.