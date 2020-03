Les quatre meilleurs héros avec MMR en 2020

Voici quelques-uns des meilleurs héros pour booster votre MMR.

Nous sommes près de quatre mois en 2020 et oh boy, cette année est déjà folle. Actuellement, le monde entier lutte contre la pandémie de COVID-10 qui augmente lentement mais régulièrement dans presque tous les pays.

Maintenant qu’une grande partie du monde est en quarantaine, il y a plus de gens qui jouent aux jeux vidéo que jamais auparavant. Donc, si vous êtes un fan de Dota 2, il est probable que vous allez essayer de tirer le meilleur parti de votre «verrouillage» et d’obtenir un MMR. Si tel est le cas, voici quelques héros que vous pouvez utiliser pour essayer de vous faciliter la tâche.

N’oubliez pas que les données de cet article sont mises à jour en mars 2020.

Lycan

Ce héros pourrait surprendre certaines personnes. Cependant, après l’atterrissage du patch 7.25a, ​​Lycan s’est imposé comme l’un des héros les plus puissants de la méta. En fait, il a actuellement une cote de victoire de près de 61% dans la tranche de MMR la plus élevée (Divine et Immortelle).

Le dernier patch de Dota 2 a introduit deux améliorations au héros. Le premier concerne Feral Impulse et la régénération de HP que vous obtenez. Maintenant, il fournit une régénération de HP supplémentaire à tous les niveaux, ce qui peut ne pas sembler autant, mais il a un grand effet pendant la phase de laning. Lycan était déjà difficile à harras comme il l’était, ce qui le rend encore plus tankiste.

Cependant, le changement qui a définitivement eu un impact sur ce héros est celui de Shapeshift. Au lieu de 18 secondes, le sort dure maintenant au total 22 secondes, ce qui est juste fou. Ces quatre secondes supplémentaires peuvent faire toute la différence dans le monde, en particulier pendant les dernières étapes du jeu.

Spamming Lycan en ce moment est peut-être l’une des meilleures choses que vous puissiez faire si vous voulez MMR. Bien sûr, ce n’est pas le héros le plus facile au monde, mais une fois que vous aurez appris à jouer, vous vous promènerez dans le parc.

Meepo

Le deuxième héros qui doit définitivement figurer sur cette liste est Meepo. Malheureusement, le plus gros problème avec ce petit gars est qu’il est extrêmement difficile à maîtriser. Contrairement à tout autre héros de Dota 2, Meepo vous oblige à avoir un contrôle d’unité parfait, ce qui est certainement plus facile à dire qu’à faire.

Néanmoins, si vous apprenez à jouer avec lui, il est l’un des moyens les plus rapides et les plus efficaces d’obtenir du MMR. Cela dit, vous devez vous rappeler que vous ne devez le choisir que lorsque cela vous convient. En d’autres termes, ne choisissez pas en premier Meepo car il y a de fortes chances que vous ne gagniez pas. Cependant, si vous le choisissez pour la dernière fois, vous pourrez probablement gagner le match en moins de 30 minutes.

Même si le patch 7.25a a un peu affaibli ce héros, il continue d’être l’un des héros de pub les plus dominants. En fait, il a le taux de victoire le plus élevé dans toutes les tranches, à l’exception de celle Divine-Immortelle. Là, il prend actuellement la deuxième place après Lycan.

Nous vous suggérons fortement d’apprendre à jouer à Meepo si vous souhaitez obtenir autant de MMR que possible. Bien sûr, ce sera un processus long et douloureux, mais le résultat final en vaut vraiment la peine.

Visage

Ensuite, nous avons un autre héros qui a un plafond de compétences assez élevé. Visage était un choix très populaire il y a de nombreuses années lorsque nous avons vu pour la première fois le combo Drow Strat. Cependant, comme il a été nerfé plusieurs fois, le héros s’est lentement effacé de la méta. Maintenant, après les buffs en 7.25, il semble qu’il soit de retour.

Visage a désormais une vitesse d’attaque de 110, et son Assomption d’âme a plus de rayon et de portée d’incantation. De plus, son talent de niveau 25 fournit désormais +6 piles de capes de gardien de sépulture au lieu de 2. En conséquence, le héros est maintenant beaucoup plus tankiste et fait plus de dégâts dans l’ensemble.

Malgré les changements, le gameplay global du héros n’a pas vraiment beaucoup changé. Il est toujours un mid laner qui a tendance à précipiter un Heaume du dominateur, puis utilise ses serviteurs pour faire des tonnes de dégâts et pousser des tours.

Malheureusement, le plus gros problème avec Visage est qu’il est juste difficile à jouer. Même s’il n’est pas aussi complexe que Meepo, il est toujours un héros avec lequel vous devez vous entraîner beaucoup avant de pouvoir en tirer le meilleur parti.

Fléau

Enfin et surtout, nous avons un héros de soutien qui est de retour. Bane était l’un des choix instantanés il y a quelques années, principalement en raison de ses capacités à maintenir les ennemis en place. Il était souvent choisi aux côtés de héros tels que Mirana, et leur travail consistait à obtenir des éliminations dès le début.

Malheureusement, cela change après quelques mises à jour et Bane a été quasiment oublié. Néanmoins, il semble que la méta actuelle favorise à nouveau le héros, à en juger par les chiffres. Ce héros a actuellement plus de 56% de victoires dans la fourchette MMR la plus élevée, ce qui signifie qu’il est le quatrième héros le plus titré.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, ce sont certains des héros les plus en vogue en ce moment. Cependant, cela pourrait changer à l’avenir, en particulier lorsque les nouvelles mises à jour arriveront. C’est pourquoi il est important de toujours vérifier qui sont les héros les plus chauds et les plus forts dans Dota 2. Il existe de nombreux sites Web qui vous permettent de le faire, nous utilisons DotaBuff .

Assurez-vous de nous suivre sur les réseaux sociaux pour toutes les dernières nouvelles, guides, astuces et plus sur Dota 2.

Image caractéristique: Valve