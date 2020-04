Les recettes de cerisiers en fleurs de New Horizons m’ont transformé en monstre

Capture d’écran: Nintendo (Kotaku)

Je sais ce que j’ai dit sur Animal Crossing: New Horizons. «Prenez les choses facilement», ai-je dit. “Ne laissez pas FOMO gâcher le jeu pour vous”, dis-je. Mais hier soir, je n’ai pas suivi mes propres conseils. Ma course folle pour rassembler des recettes de fleurs de cerisier m’a transformé en un monstre vorace, incapable d’apprécier le monde virtuel qui m’entoure.

Si vous ne l’avez pas remarqué, il y a un événement saisonnier Animal Crossing plus subtil qui se déroule parallèlement aux festivités de Bunny Day. Plusieurs des arbres des îles de l’hémisphère Nord ont été dotés d’un nouveau look grâce à la floraison des cerisiers en fleurs. Ces pétales roses peuvent être collectés pour créer plusieurs projets de bricolage, dont beaucoup ne peuvent être appris qu’à travers des gouttes de recettes aléatoires.

J’ai une personnalité obsédante – s’il y a quelque chose à collectionner, surtout s’il est aléatoire, comme des cartes à échanger ou des cosmétiques dans le jeu, je me sens obligé d’en avoir autant que possible. Ceci est exacerbé lorsque les objets de collection ne sont disponibles que pour une durée limitée. Les rumeurs dans la communauté Animal Crossing suggèrent que la fin de l’événement Cherry Blossom est aujourd’hui, le 10 avril, bien que Nintendo n’ait pas encore répondu aux demandes de confirmation de Kotaku. Même sans le savoir avec certitude, je me sentais comme si je fixais une date limite quand j’ai sauté sur Animal Crossing la nuit dernière.

G / O Media peut recevoir une commission

La façon la plus cohérente de trouver des recettes de fleurs de cerisier consiste à utiliser des ballons, dont l’apparence semble aléatoire au début. Cela dit, les ballons sont en fait liés à un calendrier très spécifique, que les joueurs peuvent influencer en quelques étapes faciles. En discutant avec Timmy et Tommy dans Nook’s Cranny de ce qu’ils ont en vente dans un certain délai, les joueurs peuvent forcer les ballons à apparaître à des moments qui se terminent en quatre et neuf, selon un fil Twitter informatif de l’ancienne écrivaine IGN Carolyn McDowell.

J’ai commencé à jouer à Animal Crossing: New Horizons vers 20 heures hier soir, mettant en œuvre la stratégie de McDowell dès que j’ai terminé certaines tâches de base et trouvé rapidement le succès. Les ballons, qui auparavant semblaient chaotiques, arrivaient maintenant de l’horizon oriental à un rythme régulier. Ma session de jeu est devenue une routine consistant à faire irruption dans Nook’s Cranny, demandant à Timmy et Tommy un étagère à épices rotative qu’ils proposaient pour 1400 cloches (un peu raide, très franchement), et se dirigeant vers l’extérieur pour attendre le prochain ballon sur la plage. J’ai même mélangé de la chasse aux fleurs de cerisier pendant que j’attendais, même si cela semblait empêcher de temps en temps les ballons de se reproduire.

Tout est devenu flou. Je n’avais pas le temps pour autre chose que le calendrier strict des apparitions de ballons et la collecte effrénée de cerisiers en fleurs. Non, Timmy et Tommy, je ne veux pas voir l’étagère à épices tournante. Vous n’êtes que des outils dans un jeu que vous ne pouvez même pas commencer à comprendre. Les villageois, autrefois amis, sont devenus des obstacles. Ils étaient ravis de me voir, mais j’ai quitté la conversation dès que j’ai réalisé qu’ils n’allaient pas me donner une recette de fleur de cerisier. Après la fermeture de la boutique, je me suis tourné vers une tactique de secours de génération de ballons pour demander au conservateur du musée Blathers de me parler de l’une de ses attractions avant d’annuler cruellement et de retourner à la plage sans un mot. J’ai attrapé mon reflet dans la rivière à un moment donné et je ne me suis même pas reconnu.

Trois heures plus tard, ma sombre tâche était enfin terminée. Chaque élément, du simple tas de fleurs de cerisier aux beaux murs en bois de sakura, était parfaitement connecté dans mon livre de recettes. J’ai tout fabriqué, chaque petite coche indiquant l’achèvement d’un article me donne un sentiment de satisfaction malade. J’ai rénové une de mes chambres d’amis avec les diverses décorations de fleurs de cerisier, économisant certaines des pièces les plus frappantes pour la pièce principale. J’ai pris des photos et les ai partagées sur Twitter. Les yeux de mon personnage, toujours pleins d’espoir et d’émerveillement, ont caché mes vrais sentiments.

Je suis un monstre et j’espère aux dieux Animal Crossing que mes amis de l’île Aurora pourront me pardonner.

.