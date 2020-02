Les restrictions de sauvegarde des données du commutateur Animal Crossing semblent assez restrictives

Capture d’écran: Nintendo (Animal Crossing: New Horizons)

Sur la base du goutte-à-goutte d’informations qui en ont été diffusées via diverses sources, la façon dont Animal Crossing: New Horizons traitera les données de sauvegarde ressemble à un gros vieux désordre.

Les payeurs ne peuvent créer qu’une seule île par commutateur, même s’ils créent plus de comptes d’utilisateurs ou achètent des copies supplémentaires du jeu. Leurs données de sauvegarde seront également verrouillées sur le commutateur sur lequel il a démarré, sans aucun transfert autorisé entre les consoles. New Horizons ne prendra pas en charge les sauvegardes dans le cloud, bien que Nintendo travaille sur une fonction de sauvegarde des données de sauvegarde pour le jeu qui sera lancée à un moment non spécifié à l’avenir.

Le gâchis a commencé mardi, lorsque ce qui semblait être le dos d’une carte de téléchargement allemande pour le jeu a fait surface sur ResetEra et Reddit. “Vous ne pouvez créer qu’une seule île par console”, lit le texte allemand, traduit par Kotaku. «Le transfert d’utilisateurs et de sauvegarde de données entre consoles n’est pas pris en charge.» Cela semblait indiquer que les joueurs ne seraient pas en mesure de transférer leurs données de sauvegarde New Horizons vers un nouveau commutateur s’ils décidaient de passer à un modèle plus récent du matériel, ou si leur ancien devait casser.

Les joueurs ont exprimé leur confusion et leur frustration sur le subreddit Nintendo Switch. “Pour un jeu sur le thème de la détente, des îles paradisiaques et sans aucune pression, ils savent comment rendre tout cela stressant”, a écrit une personne.

“J’ai passé environ mille heures à New Leaf qui m’a suivi sur plusieurs systèmes 3DS”, a écrit un autre. “Je ne peux pas croire que Nintendo verrouillerait éternellement l’enregistrement sur la console sur laquelle il a été démarré.”

Nintendo n’a pas répondu à une demande de commentaire pour clarifier si la description était exacte, mais a mis à jour le site Web japonais du jeu aujourd’hui, confirmant les informations sur la carte de téléchargement allemande. “Les données de sauvegarde de ce jeu ne prennent pas en charge les fonctions” Transférer les données utilisateur “ou” Transférer les données de sauvegarde “”, lit le texte, traduit par Kotaku. “Si vous possédez deux consoles, sachez que vous ne pouvez pas déplacer votre île depuis la console sur laquelle elle a été créée à l’origine.”

La règle d’un îlot par console est également inhabituelle. Les joueurs ont entendu parler de cette restriction pour la première fois plus tôt ce mois-ci lorsque la page Web australienne du jeu a été publiée. “Veuillez noter: une seule île peut exister par console Nintendo Switch, quel que soit le nombre d’utilisateurs enregistrés ou des copies du jeu utilisées sur une console”, a-t-il déclaré. Ce n’était pas le cas dans Animal Crossing: New Leaf, le jeu précédent de la série. En plus de pouvoir transférer des données de sauvegarde New Leaf entre les appareils, il était également possible d’accéder à plusieurs villes sur la même 3DS en utilisant plusieurs cartouches de jeu ou en utilisant la version téléchargée du jeu en plus d’une cartouche.

Chaque île New Horizons ne peut contenir que huit utilisateurs enregistrés. Pour en ajouter d’autres ou avoir une île distincte, vous n’avez pas seulement besoin d’une deuxième copie du jeu, vous avez également besoin d’un deuxième Switch. C’est loin des autres jeux modernes qui vous permettent d’avoir des dizaines de fichiers de sauvegarde différents. Même les autres grands jeux de Nintendo comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Pokémon Sword and Shield permettent à chaque utilisateur de compte Switch d’avoir ses propres données de sauvegarde.

New Horizons ne permettra pas non plus aux joueurs d’utiliser le système de sauvegarde de sauvegarde cloud standard de Nintendo Switch Online. Dans une interview l’an dernier, le producteur Higashi Nogami a confirmé que New Horizons n’utiliserait pas la fonctionnalité, car cela ouvrirait potentiellement la porte aux joueurs manipulant le calendrier interne du jeu. Des préoccupations similaires expliquent pourquoi les jeux Switch avec un jeu en ligne comme Splatoon 2 et Pokémon Sword ne prennent pas en charge les sauvegardes cloud non plus, bien qu’au moins dans ces deux jeux, vous puissiez toujours déplacer des données entre les consoles.

Mais aujourd’hui, Nintendo a révélé qu’il travaillait sur un moyen d’ajouter un nouveau type spécial de fonctionnalité de sauvegarde dans le cloud uniquement pour New Horizons. “Pour les cas où une Nintendo Switch est cassée, perdue ou volée, nous envisageons d’implémenter une fonctionnalité de sauvegarde des données unique à ce jeu, lit une autre mise à jour de la page Web japonaise du jeu à partir d’aujourd’hui. La nouvelle fonctionnalité sera toujours limitée aux abonnés Nintendo Switch Online, tout comme les sauvegardes standard dans le cloud, mais la société n’a pas encore fixé de date de sortie pour la fonctionnalité. Cela pourrait signifier qu’il ne serait disponible que quelque temps après la sortie du jeu le 20 mars.

Au moins, les joueurs peuvent désormais s’y attendre. En attendant, si vous prévoyez de passer des centaines d’heures sur l’île de New Horizons, vous voudrez peut-être être très prudent avec votre Switch.

