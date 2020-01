Les retards dans les jeux vidéo provoquent plus de crise

De nos jours, la plupart des fans de jeux vidéo sont sensibles aux retards. Ils reconnaissent que plus de temps donne de meilleurs jeux et que le développement de jeux est trop compliqué pour que quiconque puisse prédire avec précision les dates de sortie très longtemps à l’avance. Donc, après une série de retards importants cette semaine, y compris le jeu de rôle Cyberpunk 2077 et un jeu d’action basé sur The Avengers, tout un tas de fans étaient heureux de déclarer qu’ils préféraient attendre quelques mois de plus que de voir les développeurs font des heures supplémentaires pour respecter leurs délais. Si seulement!

Crunch – le terme familier pour les périodes prolongées qui peuvent durer des semaines ou des mois – est une épidémie dans l’industrie du jeu vidéo. Parfois, ce ne sont que quelques heures supplémentaires par semaine; d’autres fois, c’est le samedi au bureau. Les entreprises peuvent demander à leurs employés de se ressaisir pour faire une démo E3, d’atteindre un objectif de développement pour leur éditeur ou de supprimer les bogues avant la sortie d’un jeu. Souvent, les développeurs de jeux consacrent volontiers des heures supplémentaires pour s’assurer que le jeu est soigné ou empêcher que leurs fonctionnalités préférées ne soient supprimées. Le crunch se produit tout le temps, mais il culmine dans les mois juste avant le lancement, lorsque les e-mails contrits commencent à sortir. «Salut tout le monde, merci beaucoup pour tout votre travail acharné. Nous allons juste devoir pousser un peu plus fort pour obtenir ce jeu dans la meilleure forme possible! “

Imaginez, alors, avoir une seule date de sortie en tête – sachant que vous n’aurez qu’à travailler les nuits et les week-ends jusque-là – pour que cette date recule de cinq mois de plus. Peut-être qu’à ce stade, les e-mails commenceront à devenir encore plus contrit. «Salut tout le monde, merci beaucoup pour tout votre travail acharné. La bonne nouvelle est que nous avons encore un peu de temps, ce qui signifie que nous pourrons accéder à toutes les fonctionnalités de kick-ass que nous voulions. La mauvaise nouvelle est que nous allons devoir continuer à pousser un peu plus fort. “

Hier, le développeur de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, a annoncé qu’il retardait le jeu de rôle très attendu du 16 avril au 17 septembre. Lors d’un entretien avec des investisseurs hier soir en Pologne, où la société est basée, le co-PDG Adam Kiciński a pris une question sur les heures supplémentaires à la suite de ce retard. Voici comment cela s’est passé:

P6: Et l’équipe de développement est-elle obligée de consacrer des heures crunch?

AK: Dans une certaine mesure, oui – pour être honnête. Nous essayons de limiter le crunch autant que possible, mais c’est la dernière étape. Nous essayons d’être raisonnables à cet égard, mais oui. Malheureusement.

Cela ne devrait être un choc pour personne, même après que le studio ait promis à Kotaku l’année dernière qu’il ferait de son mieux pour atténuer les heures supplémentaires. Des jeux vidéo ambitieux comme Cyberpunk 2077 – avec un monde ouvert massif et des centaines d’histoires de branchement – ne se font pas sans heures supplémentaires. CD Projekt Red paie au moins les heures supplémentaires (grâce à la législation du travail polonaise), ce qui la distingue de la plupart de ses homologues nord-américains. Si vous avez un salaire annuel au lieu d’être payé à l’heure, tout ce que vous pouvez espérer, c’est un peu de temps supplémentaire après la sortie du jeu et peut-être, si vous avez la chance de travailler sur Fortnite, un bonus généreux.

À quelques exceptions près, les retards dans les jeux vidéo entraînent plus de crunch, pas moins. Naughty Dog cogner The Last of Us II de février à mai a signifié trois mois supplémentaires d’heures supplémentaires de développeur dans un studio bien connu pour le workaholism, selon ceux que j’ai interrogés à ce sujet. Plus tôt cette semaine, lorsque The Avengers a été retardé de mai à septembre, les développeurs de Crystal Dynamics ont peut-être été soulagés – The Avengers n’a pas bien montré à l’E3 2019 et bénéficiera sans aucun doute du temps supplémentaire – mais le resserrement continuera, même si , comme dans de nombreux studios, il est toujours appelé «facultatif». (Crystal Dynamics, également tristement célèbre pour le crunch, a un système de tombola dans lequel les développeurs peuvent acheter des billets et gagner des prix en échange de leurs heures supplémentaires, selon deux personnes familières avec les événements) au studio.)

Il est naturel que les êtres humains travaillent le plus dur quand un délai est imminent. Dans le développement de jeux vidéo, où les progrès ne sont pas linéaires et où les pièces peuvent ne pas se réunir jusqu’à la toute fin de la production, le resserrement a tendance à être le plus difficile à la dernière minute. C’est pourquoi les retards dans la dernière année peuvent être si difficiles pour la vie des développeurs. Tout ce vernis supplémentaire doit venir de quelque part.

Le resserrement de l’industrie du jeu vidéo ne serait pas aussi nocif s’il n’était pas associé à tant d’autres problèmes – stress élevé, bas salaires, managers mal formés, sexisme, volatilité extrême, etc. – mais les retards peuvent parfois les exacerber tout. Les retards peuvent être bons pour les jeux, mais ils ne sont pas toujours bons pour les travailleurs du jeu.

